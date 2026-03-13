Angelina i Ivana predvode Srbiju na Svjetskom prvenstvu: Devet predstavnika ide po medalju

Nebojša Šatara
Angelina Topić i Ivana Španović predvodiće Srbiju na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Poljskoj.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Srbije će imati devet predstavnika na predstojećem Svjetskom prvenstvu u atletici koje se održava u dvorani u Poljskoj (od 20. do 23. marta). Srpski tim predvode dve najveće zvijezde reprezentacije - Ivana Španović i Angelina Topić. Njih dvije su do normi došle ispunjenjem kvalifikacionih standarda, dok su ostali plasman obezbijedili na osnovu rezultata i pozicije na svjetskim rang listama.

Najiskusnija u timu je Ivana Španović koja je poslije uspješne karijere u skoku udalj odlučila da se prebaci na troskok i tamo bilježi vrhunske rezultate. Skokom od 14,41 metar u dvorani i postavila državni rekord i tako je ostvarila normu za Svjetsko prvenstvo.

Srpska najveća nada svakako je Angelina koja ima nestvarne rezultate. Drži i nacionalni rekord Srbije sa skokom uvis od dva metra po čemu je među najboljima u svojoj disciplini.

Pored njih dve Srbiju će predstavljati i Milica Gardašević (skok udalj), Aleksa Kijanović i Strahinja Jovančević (trka na 60 metara), Boško Kijanović (trka na 400 metara), Bojan Novaković (60m sa preponama), Armin Sinančević (bacanje kugle) i Aldin Ćatović (trka na 1.500 metara) i njemu će ovo biti prvo veliko seniorsko takmičenje.

Angelina Topić izjava posle pobede
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
