Otplatio dugove svima iz svog sela: Nediljka i Boško su ponosni na njega, a Hrvatska ga se odrekla

Ante Rebić, poznati hrvatski fudbaler, otplatio je dugove cijelom selu Vinjanje Donje, čime je stekao poštovanje mještana. Dok njegovi roditeljko Boško i Nediljka sijaju od ponosa, Hrvatska ga se odrekla zbog dugog jezika.

Izvor: Instagram/Ante Rebić

Jedan od najtalentovanijih hrvatski fudbalera Ante Rebić neće igrati ni na ovom turniru za svoju reprezentaciju. Iako je Rebić bio starter u ekipi koja je 2018. godine igrala finale Svjetskog prvenstva, zbog svađe sa selektorom Zlatkom Dalićem već pet godina ne igra za Hrvatsku i najvjerovatnije više nikada neće nositi dres "vatrenih".

Ante Rebić nije bio ni na širem spisku Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi i to nema nikakve veze sa njegovim igračkim kvalitetima, nego sa "dugim jezikom" zbog koga mu je trpjela i igračka karijera. Važi za igrača koji se lako i brzo iznervira, koji ulazi u verbalne sukobe, dok je s druge strane privatno sasvim drugačija ličnost. I zbog toga su na njega prije svega ponosni svi iz njegovog sela za koje vjerovatno niste čuli - Vinjanje Donje.

Rebić platio dugove i kredite cijelom selu

Iako je rođen u Splitu, Ante Rebić je zapravo iz sela Vinjanje Donje, koje je u Imotskom polju uz granicu sa BiH. Mnogo puta je pokazao koliko mu je stalo do rodnog kraja jer je u julu 2018. godine pomogao tako što je tajno svim mještanima otplatio kredite. Nikada nije želio da priča o tome javno, ali se saznalo preko njegovog nekadašnjeg saigrača iz mlade reprezentacije Lovre Šindika.

"U svome je selu Ante svima otplatio kredite, tamo živi 500 ljudi", ispričao je prije nekoliko godina Lovro Šindik, otkrivši da je to Rebić uradio praktično od prve veće zarade.

Boško i Nediljka ponosni na njega

Njegovi roditelji i dalje žive skromno, pisali su hrvatski mediji. Otac Boško je inače autoprevoznik, a majka Nediljka je službenica u opštini. Iako im je sin ostvareni fudbaler, nisu mijenjali previše životne navike, pa otud i ne čudi što je Ante Rebić toliko vezan za selo. Takođe, tamo ima i dvije sestre, Maru i Katu.

Osim što je pomogao mještanima sela, redovno pomaže i fudbalske klubove i šalje lopte, dresove, opremu, šta god je potrebno, dok je takođe obnovio i crkvu u svojim Vinjanjima Donjim.

Uz to, Rebić je donirao novac za izgradnju rehabilitacionog centra za djecu, dok je takođe donirao i novac djeci sa autizmom iz svog kraja. Sve to uradio je bez želje da se za to sazna, želeći da ostane anoniman, međutim ipak su ove priče našle put do medija.

Zašto Rebić ne igra za Hrvatsku?

Izvor: Instagram/Ante Rebić

Ante Rebić već pet godina ne igra za reprezentaciju Hrvatske i jasno je da više neće oblačiti "kockasti" dres, makar dok je selektor Zlatko Dalić. Nakon 42 utakmice i tri gola za Hrvatsku, precrtan je jer je putem društvenih mreža uvrijedio Dalića i od tada nije pozivan u selekciju.

Harao sa Srbima Rebić je inače najbolje dana karijere proveo u Frankfurtu zajedno sa Filipom Kostićem, Mijatom Gaćinovićem i Lukom Jovićem.

Između ostalog, Rebić je prozivao Dalića zbog loših igara Hrvatske na Evropskom prvenstvu 2021. godine, tada je rekao da državni tim igra "kao go*no", potom mu je posvećivao i stihove na Instagramu, a Dalić je rekao - dosta je.

Nije cvijeće cvjetalo ni kada je u pitanju klupski fudbal. Precrtali su ga u Milanu i Bešiktašu, a povratak u Italiju - i to u Leče - koji se činio kao dobar potez, bio je ipak samo kratkotrajan bljesak. Zbog toga se ljetos vratio u Hajduk iz Splita za koji je odigrao 30 utakmica i postigao je sedam golova, uz pet asistencija.

Nedovoljno da se pak razmotri ponovno pozivanje u reprezentaciju Hrvatske koja će na Mundijalu prvo u grupnoj fazi igrati sa Engleskom, Panamom i Ganom.