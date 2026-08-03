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UEFA skratila listu potencijalnih protivnika Borca u plej-ofu Konferencijske lige

UEFA skratila listu potencijalnih protivnika Borca u plej-ofu Konferencijske lige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Evropska fudbalska unija skratila je u ponedjeljak ujutro listu potencijalnih rivala Borca pred današnji žrijeb od 14 časova u Nionu, gdje će Banjalučani saznati protivnika u plej-ofu za ulazak u glavnu fazu Konferencijske lige.

UEFA skratila listu potencijalnih protivnika Fk Borac Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Danas u sjedištu UEFA u Nionu biće izvučeni parovi posljednje runde prije ligaške faze, a prethodno je evropska kuća fudbala skratila listu potencijalnih protivnika Borca.

To su poraženi dvomeča između Tuna (Švajcarska) i Vikingura (Island), odnosno Šamrok Roversa (Irska) i Egnatije (Albanija).

Naravno, Banjalučani najprije moraju da prođu dalje u dvomeču sa bjeloruskim ML Vitebskom. Prvi okršaj na programu je 6. avgusta u Banjaluci, dok se revanš igra sedam dana kasnije u Mađarskoj, bez prisustva publike.

(MONDO)

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FK Borac Konferencijska liga

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