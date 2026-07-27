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Savić otvoreno pred start sezone: Borac napada titulu, klub ulazi bez dugova prema igračima!

Savić otvoreno pred start sezone: Borac napada titulu, klub ulazi bez dugova prema igračima!

Autori Dragan Šutvić Autori Bojan Jakovljević
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Prvi čovjek RK Borac Darko Savić potvrdio je visoke ambicije u novoj sezoni, ali i istakao finansijsku stabilizaciju kluba uz najavu dvosmjerne saradnje i pomoći manjim rukometnim centrima u regiji.

Darko Savić o predstojećoj sezoni RK Borac Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Rukometaši Borca započeli su pripreme za novu sezonu u izuzetno pozitivnom ambijentu. Nakon što su prošle godine premašili sva očekivanja i umjesto borbe za sredinu tabele osvojili drugo mjesto, u taboru banjalučkog velikana ove godine otvoreno najavljuju napad na sam vrh.

Prvi čovjek rukometnog kluba Borac Darko Savić nije skrivao zadovoljstvo energijom koju su igrači donijeli na okupljanje.

"Momci su došli nasmijani i sa novom energijom. Odmorili su se i u ekipi vlada pozitivna energija. Očekivanja su visoka ove godine. Prošle sezone cilj je bio četvrto ili peto mjesto, a završili smo kao drugi. Sada smo sklopili veoma lijepu, skladnu i uigranu ekipu uz iskusnog trenera na kormilu. Nije me stid reći - naš cilj ove godine je napad na titulu, pa kako bude", poručio je Savić.

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Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Pored rezultatskih ciljeva na terenu, uprava kluba postigla je ogroman uspjeh na polju finansijske stabilizacije. Za razliku od ranijih vremena i čestih problema u sportskim kolektivima, Borac u novu sezonu ulazi bez finansijskih repova prema najzaslužnijima.

"Borimo se. Sa ponosom mogu reći da i ove godine krećemo bez ikakvih dugovanja prema igračima, stručnom štabu, trenerima omladinske škole, kao i prema dvoranama u kojima treniramo. Značajno smo smanjili dugove prema dobavljačima, a neke u potpunosti izmirili. Taj trud uprave na kraju se odrazio i na teren, na rezultate kroz borbenost i zalaganje momaka", naglašava Savić.

Govoreći o igračkom kadru i privlačenju mladih talenata iz banjalučkog okruženja, Savić je istakao da Borac ima obavezu da bude lokomotiva razvoja rukometa u čitavoj regiji, te da saradnja sa manjim klubovima mora biti dvosmjerna.

"Sa Kozarom iz Kozarske Dubice, koja je prava fabrika talenata, potpisali smo trogodišnji ugovor o saradnji. Isti ugovor imamo i sa Kozarom iz Gradiške, a u pregovorima smo sa još dva kluba iz okruženja. Borac kao najveći klub mora pomagati manjim sredinama da opstanu i nastave sa stvaranjem igrača. Klubovi poput Kozare, ORK Banjaluka, Gradiške, Kotor Varoša, Prnjavora i Prijedora iznjedrili su mnogo sjajnih rukometaša. Naša je obaveza da im pomognemo da lakše prebrode finansijske poteškoće, dok istovremeno Borcu obezbjeđujemo uslove za vrhunske rezultate", zaključio je Darko Savić.

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RK Borac Rukomet Darko Savić

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