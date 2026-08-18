Borac promijenio spisak pred dvomeč sa Islanđanima: Iskusni vezista odmah "gurnut u vatru"

Iskusni igrač sredine terena dobio prednost u odnosu na mlađeg kolegu iz napada.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Banjalučki Borac će u odlučujućem dvomeču za plasman u Konferencijsku ligu igrati protiv islandskog Vikingura, a prvi meč na programu je na sjeveru Evrope u četvrtak od 20 časova.

Uoči duela sa Ostrvljanima, Banjalučani su prijavili spisak igrača, a na njemu se može vidjeti i jedna promjena. Umjesto Omara Sijarića, na spisku Vinka Marinovića našao se Anderson Esiti (32), piše Meridijansport.

Iskusni vezista iz Nigerije, koji je nedavno stigao na Gradski stadion iz mađarskog Diosđera, tako je dobio prednost u odnosu na mladog krilnog napadača. Esiti je na vrijeme registrovan, otklonjene su sve administrativne prepreke i on će biti na spisku igrača koji će se suprotstaviti Islanđanima.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

GOLMANI: Damjan Šiškovski, Nikola Ćetković, Mladen Jurkas.

Damjan Šiškovski, Nikola Ćetković, Mladen Jurkas. ODBRANA: Bart Mejers, Abel Paskval, Siniša Saničanin, Sebastian Erera, Viktor Rogan, Erik Riđan, Jurih Karolina, Nemanja Jakšić.

Bart Mejers, Abel Paskval, Siniša Saničanin, Sebastian Erera, Viktor Rogan, Erik Riđan, Jurih Karolina, Nemanja Jakšić. VEZNI RED: Amer Hiroš, Pavle Đajić, Anderson Esiti, Srđan Grahovac, Miloš Jojić, Ivan Kukavica, Stojan Vranješ, Ante Roguljić, Stefan Savić, Sandi Ogrinec-

Amer Hiroš, Pavle Đajić, Anderson Esiti, Srđan Grahovac, Miloš Jojić, Ivan Kukavica, Stojan Vranješ, Ante Roguljić, Stefan Savić, Sandi Ogrinec- NAPAD: Luka Juričić, David Vuković, Damir Hrelja, Amar Milak, Matej Deket, Dani Romera.

Nakon duela u Rejkjaviku, "crveno-plavi" revanš će igrati na svom stadionu u četvrtak, 27. avgusta od 20.30, a bolji iz ovog dvoboja osiguraće plasman u ligašku fazu Konferencijske lige.

Zbog obaveza Banjalučana na međunarodnoj sceni, odgođen je prvenstveni meč sa Slogom iz Doboja.