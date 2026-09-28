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Krunić: Taktički disciplinovano i hrabro protiv Norveške

Krunić: Taktički disciplinovano i hrabro protiv Norveške

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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U-21 reprezentativci BiH juče su doputovali u Stavanger gdje će se sutra sastati sa Norveškom u utakmici 7. kola grupe G kvalifikacija za EURO 2027.

Branislav Krunić Izvor: Promo/FS BiH

Selektor "zmajića" Branislav Krunić je uoči sutrašnje utakmice izjavio:

"Očekuje nas veoma zahtjevna utakmica protiv reprezentacije Norverške koja je dosadašnjim rezultatima pokazala kvalitet i s pravom se nalazi na prvoj poziciji u grupi. Dobro smo radili i pripremili se za ovu utakmicu. Nemamo pritisak rezultata, ali isto tako znamo koliko bi nam bodovi iz Stavangera značili u borbi za plasman. Želimo da budemo taktički disciplinovani, strpljivi i hrabri tokom svih 90 minuta. Vjerujem u ove momke i nadam se da ćemo pružiti dobru igru."

Meč Norveška - Bosna i Hercegovina na programu je u srijedu od 18 časova na SR-Bank Areni.

Bh. selekcija u susretu ulazi sa drugog mjesta na tabeli i sedam bodova, koliko ima i trećeplasirani Izrael, dok je Norveška prva sa 13. U grupi su još Holandija, koja je četvrta sa šest bodova i Slovenija koja je peta sa pet osvojenih bodova u dosadašnjih šest kola.

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Tagovi

zmajići reprezentacija BiH Branislav Krunić

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