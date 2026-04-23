logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UEFA ponovo kaznila FS BiH, Krunić suspendovan na dvije utakmice!

UEFA ponovo kaznila FS BiH, Krunić suspendovan na dvije utakmice!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Selektor mlade reprezentacije BiH propustiće posljednja dva meča kvalifikacija za EURO 2027.

Branislav Krunić Izvor: Promo/FS BiH

Evropska fudbalska federacija (UEFA) ponovo je kaznila FS BiH zbog ponašanja navijača. Kako piše portal reprezentacija.ba, bh. kuća fudbala moraće da plati oko 10.000 evra zbog prekršaja na utakmici odigranoj u Austriji između juniorskih selekcija Austrije i BiH u okviru kvalifikacija za prvenstvo Evrope. za EURO.

Kazna od 5.000 evra odnosi na korištenje pirotehničkih sredstava navijača, a isti iznos za prenošenje poruke neprikladne sportskom događaju.

Takođe, selektor reprezentacije do 21 godine Branislav Krunić u naredna dva meča neće moći da bude na klupi. Naime, evropska kuća fudbala ga je suspendovala zbog vrijeđanja službenog lica na utakmici sa Izraelom odigranoj 31. marta u Budimpešti (0:0).

Krunić tako neće biti na klupi BiH na utakmicama protiv Holandije i Norveške, koje se igraju 29. septembra i 6. oktobra. Jedan meč propustiće reprezentativac Albin Omić zbog vrijeđanja igrača ili drugih prisutnih na utakmici i kršenja osnovnog pravila pristojnog ponašanja na duelu protiv Izraela.

(mondo.ba/reprezentacija.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

UEFA fudbal FS BiH zmajići Branislav Krunić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC