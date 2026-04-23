UEFA ponovo kaznila FS BiH, Krunić suspendovan na dvije utakmice!

Selektor mlade reprezentacije BiH propustiće posljednja dva meča kvalifikacija za EURO 2027.

Evropska fudbalska federacija (UEFA) ponovo je kaznila FS BiH zbog ponašanja navijača. Kako piše portal reprezentacija.ba, bh. kuća fudbala moraće da plati oko 10.000 evra zbog prekršaja na utakmici odigranoj u Austriji između juniorskih selekcija Austrije i BiH u okviru kvalifikacija za prvenstvo Evrope. za EURO.

Kazna od 5.000 evra odnosi na korištenje pirotehničkih sredstava navijača, a isti iznos za prenošenje poruke neprikladne sportskom događaju.

Takođe, selektor reprezentacije do 21 godine Branislav Krunić u naredna dva meča neće moći da bude na klupi. Naime, evropska kuća fudbala ga je suspendovala zbog vrijeđanja službenog lica na utakmici sa Izraelom odigranoj 31. marta u Budimpešti (0:0).

Krunić tako neće biti na klupi BiH na utakmicama protiv Holandije i Norveške, koje se igraju 29. septembra i 6. oktobra. Jedan meč propustiće reprezentativac Albin Omić zbog vrijeđanja igrača ili drugih prisutnih na utakmici i kršenja osnovnog pravila pristojnog ponašanja na duelu protiv Izraela.

(mondo.ba/reprezentacija.ba)