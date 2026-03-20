Fudbaler Grashopersa odjavio BiH: Selektor "zmajića" Branislav Krunić me ponizio!

Na spisku selektora U21 reprezentacije Bosne i Hercegovine Branislava Krunića nije se našlo ime Luke Mikulića, 20-godišnjeg štopera Grashopersa, koji je potom saopštio da više neće igrati za selekciju "zmajića".

Luka Mikulić, igrač švajcarskog Grashopera obratio se javnosti na svom Instagram profilu i poručio da više neće igrati za BiH zbog selektora "zmajića" Branislava Krunića.

"Nakon što sam prvi put dobio poziv selektora Branislava Krunića, s ponosom sam se odazvao. U tom trenutku bio sam najstandardniji igrač u prvenstvu, a selektor me dva puta poslao na tribine. Šutio sam i poštovao njegovu odluku. Jednom me uveo u igru na jednu minutu. Da li da me ponizi ili... on to najbolje zna, ali i to sam poštovao, kao i svaku njegovu odluku, iako sam u tom trenutku bio jedan od rijetkih u reprezentaciji koji ne igra juniorski, nego seniorski fudbal.

Napravio sam istorijski transfer za moj tadašnji klub Posušje i karijeru nastavio u Grashopersu, a kao 'nagradu' za to nisam dobio poziv selektora nijednom u ova tri mjeseca, dok su drugi moji saigrači koji su promijenili klub dobijali pozive i čestitke. Šutio sam i to sam poštovao, kao i svaku odluku selektora.

Kap koja je prelila čašu je današnji spisak selektora na kojem mene nema. Vjerovatno me nema na spisku jer sam standardan u ekipi?

Odrastao sam čovjek, poštujem svačiji izbor, pa i selektorov, uprkos tome što nije logičan, niti, ako hoćete, pravedan. Ovim putem želim da se zahvalim predsjedniku (Vici) Zeljkoviću, direktoru (Emiru) Spahiću, koordinatoru Daliboru Šiliću, kao i našim navijačima BHFanaticosima, čija nam je podrška u Sloveniji mnogo značila.

Za mene je reprezentacija od danas završena priča. U budućnosti se želim okrenuti klupskim obavezama, a reprezentaciji želim svu sreću i mnogo uspjeha", napisao je Mikulić.

Pred mladom reprezentacijom BiH su dvije kvalifikacione utakmice za plasman na Evropsko prvenstvo 2027. godine koje će zajednički organizovati Srbija i Albanija.

U pitanju je meč sa Slovenijom na sarajevskoj "Grbavici" 27. marta, odnosno četiri dana kasnije u Budimpešti protiv selekcije Izraela.

"Zmajići" su trenutno na trećoj poziciji sa pet osvojenih bodova, ispred su Izraelci sa bodom više i Norveška na vrhu sa devet bodova. Holandija takođe ima pet, a Slovenci samo jedan bod.

