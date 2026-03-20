Selektor Španije saopštio igrače za meč protiv Srbije: Strašan tim "crvene furije"

Selektor Veljko Paunović imaće prilike da vidi kako Srbija izgleda protiv Španije, jednog od najboljih timova na svijetu.

Rat koji traje na Bliskom istoku otkazao je ranije zakazanu utakmicu Španije i Argentine, pa je sasvim slučajno u raspored "upala" reprezentacija Srbije. Reprezentacija koju predvodi selektor Veljko Paunović gostovaće Španiji na stadionu Viljareala 27. marta, a domaći tim će na tom meču igrati u veoma jakom sastavu.

Selektor Luis de la Fuente saopštio je spisak igrača na koje računa za meč protiv Srbije, ali i protiv Egipta nekoliko dana kasnije. Na njemu nema nekoliko veoma značajnih igrača za tim Španije, ali zato ima daleko više onih koji su svjetska klasa i među najboljima na svijetu na svojoj poziciji.

Srbija će umjesto utakmice protiv Katara u Dohi dobiti okršaj sa jednom od najboljih selekcija na svijetu, ujedno i jednim od prvih favorita za osvajanje Mundijala koji će se u toku ljeta igrati u SAD, Kanadi i Meksiku. Za taj turnir Šanci će se, između ostalog, pripremati i prijateljskom utakmicom protiv Srbije naredne nedjelje.

Ovo je spisak Španije za meč protiv Srbije:

Golmani: Unaj Simon (Atletik Bilbao), David Raya (Arsenal), Đoan Garsija (Barselona), Aleks Remiro (Real Sosijedad)

Odbrana: Pedro Poro (Totenhem), Pau Kubarsi (Barselona), Din Hojsen (Real Madrid), Emerik Laport (Atletik Bilbao), Mark Kukurelja (Čelsi), Aleks Grimaldo (Bajer Leverkuzen), Markos Ljorente (Atletiko Madrid), Kristijan Moskera (Arsenal)

Vezni red: Rodri (Mančester Siti), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barselona), Fermin Lopez (Barselona), Karlos Soler (Real Sosijedad), Dani Olmo (Barselona), Pablo Fornals (Betis)

Napad: Lamin Jamal (Barselona), Mikel Ojarzabal (Real Sosijedad), Viktor Munjoz (Osasuna), Feran Tores (Barselona), Borha Iglesijas (Selta), Jeremi Pino (Kristal Palas), Ander Barenečea (Real Sosijedad), Aleks Baena (Atletiko Madrid)

Okupljanje reprezentacije Španije propustiće nekoliko veoma važnih fudbalera u prethodnom periodu. Zbog povrede se selektoru u martu neće odazvali Fabijan Ruiz (Pari Sen Žermen), Mikel Merino (Arsenal) i Niko Vilijams (Atletik Bilbao), dok su slobodno dobili tek oporavljeni Dani Karvahal (Real Madrid), Gavi (Barselona) i Isko (Betis). Zbog loše forme u kojoj se nalazi nije pozvao Alvaro Morata (Komo) koji je godinama bio važan dio tima i ima 87 nastupa za reprezentaciju.

