Partizan tražio promjenu pravila pred Fajnal-for: Zahtjev poslan na adresu KLS

Ideja KK Partizan je da se dozvoli zamjena licenciranih igrača za Fajnal-for koji se igra u Nišu.

Košarkaška liga Srbije će se ove godine igrati u drugačijem formatu, pošto nas nakon četvrtfinalnih serija koje su već završene očekuje Fajnal-for čiji će domaćin biti Niš. Kao i prethodnih godina, za domaća takmičenja važi pravilo o maksimalnom broju stranaca koji mogu da se nađu u timu, ali... Partizan želi da promijeni spisak prijavljenih košarkaša!

Kako prenosi "Sportal", crno-bijeli su od Košarkaške lige Srbije zatražili da se dozvoli zamjena licenci za maksimalno dvojicu od četiri prijavljena inostrana košarkaša. Moguće je da su na to uticale kolnosti u prethodnom periodu, pošto je mnogo vremena prošlo od kako su timovi licencirali ekipe pa do završnog turnira koji će se igrati u Čairu predstojećeg vikenda.

Partizan je prije nekoliko sedmica licencirao Karlika Džounsa, Nika Kalatesa, Šejka Miltona i Bruna Fernanda, ali sada želi da napravi promjene i sa drugim sastavom tima krene put Niša. Podsjećamo, trener crno-bijelih Đoan Penjaroja morao je da se "odrekne" usluga Dvejna Vašingtona, Sterlinga Brauna, Isaka Bonge, Dilana Osetkovskog i Tonjea Džekirija.

Košarkaš Partizana Žofri Lovernj dobio je srpski pasoš i ne vodi se kao inostrani košarkaš. Isti slučaj je i sa centrom Crvene zvezde, pošto je baš pred licenciranje za Košarkašku ligu Srbije pasoš dobio Ebuka Izundu. Njih dvojica će sa statusom domaćih igrača nastupati za svoje timove.

Pretpostavlja se da crno-bijeli traže "zamjenu" za povrijeđenog Šejka Miltona, ali za sada nije poznato da li je on jedini kojeg bi Partizan zamijenio i koga bi "dopisao" na spisak. Takođe, ne zna se ni da li su ostali klubovi zainteresovani da podrže prijedlog crno-bijelih koji stiže na adresu Košarkaške lige Srbije samo nekoliko dana pred put u Niš. Ostaje da se vidi kakva će odluka biti donesena i da li će biti promjena u licenciranim sastavima za domaće prvenstvo.