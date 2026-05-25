logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan tražio promjenu pravila pred Fajnal-for: Zahtjev poslan na adresu KLS

Partizan tražio promjenu pravila pred Fajnal-for: Zahtjev poslan na adresu KLS

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Ideja KK Partizan je da se dozvoli zamjena licenciranih igrača za Fajnal-for koji se igra u Nišu.

Partizan želi da promijeni spisak prijavljenih košarkaša za KLS Izvor: MN PRESS

Košarkaška liga Srbije će se ove godine igrati u drugačijem formatu, pošto nas nakon četvrtfinalnih serija koje su već završene očekuje Fajnal-for čiji će domaćin biti Niš. Kao i prethodnih godina, za domaća takmičenja važi pravilo o maksimalnom broju stranaca koji mogu da se nađu u timu, ali... Partizan želi da promijeni spisak prijavljenih košarkaša!

Kako prenosi "Sportal", crno-bijeli su od Košarkaške lige Srbije zatražili da se dozvoli zamjena licenci za maksimalno dvojicu od četiri prijavljena inostrana košarkaša. Moguće je da su na to uticale kolnosti u prethodnom periodu, pošto je mnogo vremena prošlo od kako su timovi licencirali ekipe pa do završnog turnira koji će se igrati u Čairu predstojećeg vikenda.

Partizan je prije nekoliko sedmica licencirao Karlika Džounsa, Nika Kalatesa, Šejka Miltona i Bruna Fernanda, ali sada želi da napravi promjene i sa drugim sastavom tima krene put Niša. Podsjećamo, trener crno-bijelih Đoan Penjaroja morao je da se "odrekne" usluga Dvejna Vašingtona, Sterlinga Brauna, Isaka Bonge, Dilana Osetkovskog i Tonjea Džekirija.

Košarkaš Partizana Žofri Lovernj dobio je srpski pasoš i ne vodi se kao inostrani košarkaš. Isti slučaj je i sa centrom Crvene zvezde, pošto je baš pred licenciranje za Košarkašku ligu Srbije pasoš dobio Ebuka Izundu. Njih dvojica će sa statusom domaćih igrača nastupati za svoje timove.

Pretpostavlja se da crno-bijeli traže "zamjenu" za povrijeđenog Šejka Miltona, ali za sada nije poznato da li je on jedini kojeg bi Partizan zamijenio i koga bi "dopisao" na spisak. Takođe, ne zna se ni da li su ostali klubovi zainteresovani da podrže prijedlog crno-bijelih koji stiže na adresu Košarkaške lige Srbije samo nekoliko dana pred put u Niš. Ostaje da se vidi kakva će odluka biti donesena i da li će biti promjena u licenciranim sastavima za domaće prvenstvo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan KLS košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC