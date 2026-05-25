Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Viktor Vembanjama opet razbio Oklahomu: MVP Šej nije bio ni blizu da mu odgovori

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Ekipa Oklahome zaustavljena na samo 82 poena, a Sparsi izjednačili u finalnoj seriji Zapadne konferencije NBA lige.

San Antonio pobijedio Oklahomu i izjednačio na 2-2 u seriji Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Viktor Vembanjama se pita, a po tome kako igra u ovogodišnjem plej-ofu - čini se da Oklahomi neće ništa prepustiti! Nakon četiri meča u finalnoj seriji Zapadne konferencije NBA lige ponovo je neriješeno (2:2), jer je San Antonio uspio da odbrani svoj teren nakon što to nisu uradili u trećem meču serije. Ovog puta tim iz Teksasa bio je i veoma ubjedljiv protiv Oklahome - 103:82!

Nismo često gledali da se ovaj tim Oklahome zaustavi na samo 82 postignuta poena, ali je San Antonio pronašao način da zaustavi njihov potentan napad. Prije svega Šeja Gidlžes-Aleksandera koji je postigao samo 12 poena iz igre, probao samo jednom za tri poena i promašio, a uzeo ukupno 15 šuteva. 

Već u prvoj dionici postalo je jasno da će ovaj meč biti jednosmerna ulica. Nakon uvodnih minuta u kojima su se timovi smjenjivali u vođstvu, San Antonio je uhvatio pravi ritam, napravio seriju 16:0 i uspio da stekne čak 15 poena prednosti u prvoj dionici. Na kraju prve četvrtine bilo je devet poena razlike, ali je San Antonio dvocifrenu prednost imao i u drugom kvartalu.

Nova velika serija (15:2) tima iz Teksasa dogodila se na početku treće dionice, kada je i definitivno riješeno pitanje pobjednika na ovom meču. Pogledajte najzanimljivije trenutke sa četvrtog meča San Antonija i Oklahome u finalnoj seriji Zapadne konferencije NBA lige:

Pomenuti Viktor Vembanjama bio je najefikasniji igrač utakmice, a meč je završio sa 33 poena, osam skokova i pet asistencija. Pratili su ga Stefon Kesl i Devin Vasel sa po 13 postignutih poena, dok je Diaron Foks ubacio 12 poena na ovom meču. Košarkaši Oklahome drugačije su rasporedili poene i niko nije previše "odskočio". Najefikasniji je bio MVP ligaškog dijela sezone Šej Gildžes-Aleksander sa 19 poena, a pratili su ga Ajzea Hartenštajn sa 12, Ajzea Džo sa 11 i Čet Holgrem i Kenrih Vilijams sa po 10 poena.

Srpski košarkaš Nikola Topić zaigrao je i na ovom meču, a na terenu je proveo nešto manje od četiri minuta. Za to vrijeme upisao je dva poena i dvije asistencije, ali nije pomogao svom timu da izbjegne ubjedljiv poraz. Od četiri meča u seriji San Antonija i Oklahome talentovani srpski košarkaš nastupio je dva puta, a ukupno je na terenu proveo malo više od pet minuta.  

Peti meč u seriji igra se na domaćem terenu Oklahome, a zakazan je za 27. maj, od 02.30 po srpskom vremenu. Šesta utakmica u seriji igraće se pred navijačima San Antonija dva dana kasnije, a ukoliko ni tada ne bude poznat finalista sa zapada NBA lige - serija će se vratiti u Oklahomu za "majstoricu".

