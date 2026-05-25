Rasel kiptio od bijesa, Kimi se prošetao do pobjede: Klinac gazi ka šampionskoj tituli

Andrea Kimi Antoneli je još jednom pobjedom došao do velike prednosti u generalnom plasmanu vozača u Formuli 1.

Izvor: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

Kimi Antoneli juri ka tituli šampiona Formule 1 sa samo 19 godina! Na trci u Montrealu upisao je svoju četvrtu pobjedu zaredom nakon trijumfa u Kini, Japanu i Majamiju.

Druu poziciju zauzeo je Luis Hamilton koji je startovao sa petog mjesta, dok je podijum kompletirao još jedan veliki šampion Maks Ferstapen koji je krenuo kao šesti. Šarl Lekler je hio četvrti, peti je bio Isak Hađar. Top 10 su zatvorili Kolapinto, Loson, asli, Sajnc i Bauman.

Ipak ključni momenat trke desio se u 30. krugu kada je izletio sa staze Džordž Rasel, a onda je njegov bolid stao, Bijesno je izašao iz vozila koje se pušilo i tu se otvorio prostor za Kimija da pobjegne svojim rivalima.

Ne samo to nego je sada ozbiljno pobjegao u generalnom plasmanu. On ima 131 bod, Džordž Rasel je ostao na 88, Šarl Lekler je na 75, a Luis Hamilton ima 69 poena.