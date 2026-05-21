Radnik posljednja gostujuća stanica, Marinović poručio: Igrači koji su nastupili u finalu Kupa RS igraće i sutra

Borac u petak uveče gostuje u Bijeljini.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Posljednju gostujuću utakmicu u premijerligaškoj sezoni na izmaku fudbaleri Borca odigraće sutra (petak) u Bijeljini protiv Radnika (18.00).

Biće to drugi ovosedmični okršaj dva tima, s obzirom na to da su se sastali i u utorak u Doboju, u finalu Kupa Republike Srpske, koje je završeno trijumfom crveno-plavih rezultatom 3:0.

"Prije uvoda u predstojeću utakmicu sa Radnikom, želim da još jednom čestitam igračima na osvojenom Kupu Republike Srpske i mislim da smo, što se tiče osvajanja trofeja, zaokružili ovu sezonu. Ostala su nam još ova dva kola do kraja, sad je vrijeme kad se ovaj dio prvenstvo odigrava u jednom skraćenom roku, tako da sigurno nije bilo puno vremena za za odmor. Međutim, idemo i ovu utakmicu da odigramo kao što smo igrali do sada. Otprilike nam je poznato sve na koji način naravno igra Radnik. Znamo da se radi o kvalitetnoj ekipi, igrali smo sad finale Kupa tako da nas sigurno da nas čeka jedna teška utakmica. Međutim, nadam se da će pristup koji su momci imali i do sada biti isti i da ćemo naravno ostvariti povoljan rezultat", rekao je trener Borca Vinko Marinović na početku konferencije za novinare.

Podsjetio je Marinović da je u borbi za trofej u kup-takmičenju FS RS Radnik nastupio praktično sa prvim timom.

"Nije bilo Gogića i Faraža od ovih igrača koji su trenutno nastupali. Vidjećemo da li ima još neko tu, ali sve u svemu poznato nam je sve što se tiče Radnika. Mi naravno želimo da odigramo utakmicu kao što smo igrali i do sada. Imamo svoj način igre i želimo da to primijenimo i sutra. Ovi momci koji su bili u u finalu Kupa, ta ekipa koja je bila, biće i sutra, naravno. Možda će biti nekih izmjena u startnoj postavi, ali uglavnom to je to što se tiče ove utakmice sa Radnikom", rekao je Marinović, dodavši:

"Mi imamo 20 i nešto igrača i kao što sam rekao i do sada, svi ti momci rade i već dvije-tri utakmice igraju. Dakle, sve je to u sastavu prve prve ekipe. Nećemo da rizukujemo sa nekim igračima koji su imali sitne povrede jer nam je ostalo još pet dana do kraja. Imamo i posljedju utakmicu sa Posušjem, tako da će uglavnom, kao što sam rekao, ovi igrači koji su igrali protiv Radnika biti na ovoj utakmici koju igramo u Bijeljini."

(mondo.ba, D. Šutvić)

