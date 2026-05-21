Spisak Senegala za Svjetsko prvenstvo: Redom zvijeri u napadu, među njima Šerif Endijae

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Senegal ide na Svjetsko prvenstvo sa strašnim napadačima, a među njima je i Šerif Endijae.

Spisak Senegala za Mundijal 2026 Izvor: Poupin PhilipABACA / Abaca Press / Profimedia

Senegal je izbacio spisak igrača za Svetsko prvenstvo i sastav izgleda impresivno. Selektor Pape Tijao je za sada uvrstio 28 igrača i izbaciće dvojicu sa spiska do početka Mundijala.

Najveća vest je što se u nacionalni tim vratio Sadio Mane koji je razmišljao o kraju reprezentativne karijere nakon drame i haosa u finalu Kupa nacija protiv Maroka i oduzimanja titule Senegalcima.

Senegal igra u jako teškoj grupi sa Francuskom, Norveškom i Irakom, ali ima tim koji zaista može da igra sa bilo kim. Na spisku je u napadu krcatom zvijezdama uspio da se nađe i doskorašnji napadač Crvene zvezde Šerif Endijae koji trenutno nastupa u Turskoj. 

Prvi golman će svakako biti Eduard Mendi, u odbrani su najveća imena Dijuf, Kalidu Kulibali i Mamadu Sar, dok su u sredini terena Pape Gej i Pape Sar glavne uzdanice. Ipak napad sa Sadiom Maneom, Ismailom Sarom, Ilmanom Endijaeom i Nikolasom Džeksonom je najveća snaga. 

Sastav Senegala za Svjetsko prvenstvo

  • Golmani: Eduar Mendi (Al-Ahli), Mori Dijao (Le Avr), Jevan Diuf (Nica)
  • Odbrana: Ismail Jakobs (Galatasaraj), Malik Diuf (Vest Hem), Krepin Dijata (Monako), Antoan Mendi (Nica), Kalidu Kulibali (Al-Hilal), Abdulaje Sek (Makabi Haifa), Musa Nijakate (Lion), Mustafa Mbo (Pariz), Ilaj Kamara (Anderleht), Mamadu Sar (Čelsi)
  • Vezni igrači: Habib Dijara (Sanderlend), Pape Sar (Totenhem), Pate Sis (Rajo Valjekano), Pape Gej (Viljareal), Lamin Kamara (Monako), Bara Sapoko Ndijaje (Bajern Minhen).
  • Napadači: Sadio Mane (Al-Nasr), Ismaila Sar (Kristal Palas), Ibrahim Mbaje (PSŽ), Asane Diao (Komo), Iliman Ndijaje (Everton), Šerif Endijae (Samsunspor), Bamba Dijeng (Lorijen), Nikolas Džekson (Čelsi).

