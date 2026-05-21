Senegal ide na Svjetsko prvenstvo sa strašnim napadačima, a među njima je i Šerif Endijae.

Izvor: Poupin PhilipABACA / Abaca Press / Profimedia

Senegal je izbacio spisak igrača za Svetsko prvenstvo i sastav izgleda impresivno. Selektor Pape Tijao je za sada uvrstio 28 igrača i izbaciće dvojicu sa spiska do početka Mundijala.

Najveća vest je što se u nacionalni tim vratio Sadio Mane koji je razmišljao o kraju reprezentativne karijere nakon drame i haosa u finalu Kupa nacija protiv Maroka i oduzimanja titule Senegalcima.

Senegal igra u jako teškoj grupi sa Francuskom, Norveškom i Irakom, ali ima tim koji zaista može da igra sa bilo kim. Na spisku je u napadu krcatom zvijezdama uspio da se nađe i doskorašnji napadač Crvene zvezde Šerif Endijae koji trenutno nastupa u Turskoj.

Prvi golman će svakako biti Eduard Mendi, u odbrani su najveća imena Dijuf, Kalidu Kulibali i Mamadu Sar, dok su u sredini terena Pape Gej i Pape Sar glavne uzdanice. Ipak napad sa Sadiom Maneom, Ismailom Sarom, Ilmanom Endijaeom i Nikolasom Džeksonom je najveća snaga.

Sastav Senegala za Svjetsko prvenstvo

Golmani: Eduar Mendi (Al-Ahli), Mori Dijao (Le Avr), Jevan Diuf (Nica)

Odbrana: Ismail Jakobs (Galatasaraj), Malik Diuf (Vest Hem), Krepin Dijata (Monako), Antoan Mendi (Nica), Kalidu Kulibali (Al-Hilal), Abdulaje Sek (Makabi Haifa), Musa Nijakate (Lion), Mustafa Mbo (Pariz), Ilaj Kamara (Anderleht), Mamadu Sar (Čelsi)

Vezni igrači: Habib Dijara (Sanderlend), Pape Sar (Totenhem), Pate Sis (Rajo Valjekano), Pape Gej (Viljareal), Lamin Kamara (Monako), Bara Sapoko Ndijaje (Bajern Minhen).

Napadači: Sadio Mane (Al-Nasr), Ismaila Sar (Kristal Palas), Ibrahim Mbaje (PSŽ), Asane Diao (Komo), Iliman Ndijaje (Everton), Šerif Endijae (Samsunspor), Bamba Dijeng (Lorijen), Nikolas Džekson (Čelsi).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!