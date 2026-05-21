Mundijalu prijeti katastrofa: Objavljen zabrinjavajući izvještaj, optužili FIFA da lažiraju brojke

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Svjetskom prvenstvu u fudbalu preti katastrofa, izvještaji pokazuju da je trenutno veoma malo interesovanje za smještaje u Americi.

Mundijalu prijeti katastrofa zbog visokih cijena Izvor: Gent Shkullaku/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u fudbalu održava se u Americi, Kanadi i Meksiku i moglo bi da se završi katastrofalno. Posebno se to odnosi na Sjedinjene Američke države, jer su prognoze zabrinjavajuće. Izvještaj koji je dostavljen od strane Sindikata američkih hotela (AHLA) pokazuje veoma loše podatke.

Iz FIFA su poručili da je "prodato preko pet miliona karata", dok iz "AHLA" tvrde da su rezervacije za smještaje u gradovima u kojima će se održati takmičenje male. Između ostalog tvrde i da je FIFA stvorila lažnu sliku jer je rezervisala previše soba sa sopstvenu upotrebu. Iz FIFA su demantovali takve navode, prenosi "BBC".

Takođe, u istom tom izvještaju navodi se i da su previsoke cijene karata, transporta kao i poreza. Sve to odvraća turiste od potencijalne rezervacije. Iz spomenutog sindikata tvrde da je FIFA rezervisala oko 70 odsto soba u Bostonu, Dalasu, Los Anđelesu, Filadelfiji i Sijetlu i da je većina rezervacija ubrzo otkazana.

Još jedan problem su i cijene smještaja, navode da su cijene porasle i da je recimo noć u bostonskim hotelima oko 300 dolara. Očekuju porast interesovanja i rezervacija u narednom periodu, ali ne treba zaboraviti da Mundijal počinje 11. juna. Prve prognoze ne izgledaju dobro...

