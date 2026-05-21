Spisak Egipta za Svjetsko prvenstvo: U napadu trio iz Liverpula, Barselone i Mančester sitija

Egipat ima spisak igrača za Svjetsko prvenstvo i jasno je da je napad najbolji dio tima. Tu su Salah, Marmuš, ali i jedan omladinac Barselone.

Egipat je izbacio spisak za Svjetsko prvenstvo i naravno na njemu su glavne zvezde Mohamed Salah i Omar Marmuš. Dvojica ofanzivaca iz Premijer lige biće prve opcije i sa velikim očekivanjima Egipćani idu na ovo takmičenje.

Osim njih u timu su uglavnom igrači iz domaće lige. Tu je Hajsem Hasan iz Ovijeda, mladi napadač Hamza Abdelkarim koji nastupa za mladi tim Barselone, Mohamed Abdelmonem iz Nice i Ibrahim Adel iz Nordsjelanda.

Egipat je zapravo izbacio spisak od 27 igrača i jedan će biti sklonjen sa spiska nakon prijateljske utakmice u Kairu sa Rusijom. Zatim će u Klivlendu odigrati meč sa Brazilom, a na Mundijalu igratju sa Belgijom 15. juna, Novim Zelandom 22. juna i Iranom 27. juna.

Spisak Egipta za Svjetsko prvenstvo

Golmani: Mohamed El Šenavi (Al Ahli), Mostafa Šobeir (Al Ahli), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).

Odbrana: Mohamed Hani (Al Ahli), Tarek Alaa (Zed), Hamdi Fati (Al Vakra), Rami Rabia (Al Ain), Jaser Ibrahim (Al Ahli), Hosam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nica), Ahmed Fatuh (Zamalek), Karim Hafez (Piramids).

Vezni igrači: Marvan Ateja (Al Ahli), Mohanad Lašin (Piramids), Nabil Emad (Al Nadžma), Mahmud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahli), Emam Ašur (Al Ahli), Mostafa Ziko (Piramids), Mahmud Trezege (Al Ahli), Ibrahim Adel (Nordsjeland), Hajsem Hasan (Real Ovijedo).

Napadači: Omar Marmuš (Mančester Siti), Mohamed Salah (Liverpul), Aktaj Abdalah (Enpi), Hamza Abdelkarim (Barselona)

