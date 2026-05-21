Plej-of košarkaške lige BiH: Igokea m:tel na Široki, Sloboda protiv Bosne

Obavljen je žrijeb parova polufinala doigravanja.

Izvor: Promo/KS BiH

Žrijeb parova polufinala plej-ofa prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše obavljen je danas u prostorijama Košarkaškog saveza BiH. Voljom kuglica, polufinalni parovi su Sloboda – Bosna i Široki – Igokea m:tel.

U plej-ofu, prema propozicijama takmičenja, igraće se dvije utakmice, u kojima će odlučivati koš-razlika.

Gosti u prvim utakmicama biće timovi koji su nastupali u ABA 1 ligi.

Prve utakmice doigravanjua zakazane su za predstojeći vikend, a tačni termini mečeva biće određeni naknadno.

Podsjetimo, Široki i Sloboda su nastup u plej-ofu izborili kroz nastup u Ligi 4, dok su Igokea m:tel i Bosna direktno u polufinalu jer su predstavljali BiH u elitnom regionalnom takmičenju.

(mondo.ba, D. Šutvić)

