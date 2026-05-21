logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Plej-of košarkaške lige BiH: Igokea m:tel na Široki, Sloboda protiv Bosne

Plej-of košarkaške lige BiH: Igokea m:tel na Široki, Sloboda protiv Bosne

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Obavljen je žrijeb parova polufinala doigravanja.

Košarka liga BiH parovi polufinala Izvor: Promo/KS BiH

Žrijeb parova polufinala plej-ofa prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše obavljen je danas u prostorijama Košarkaškog saveza BiH. Voljom kuglica, polufinalni parovi su Sloboda – Bosna i Široki – Igokea m:tel.

U plej-ofu, prema propozicijama takmičenja, igraće se dvije utakmice, u kojima će odlučivati koš-razlika.

Gosti u prvim utakmicama biće timovi koji su nastupali u ABA 1 ligi.

Prve utakmice doigravanjua zakazane su za predstojeći vikend, a tačni termini mečeva biće određeni naknadno.

Podsjetimo, Široki i Sloboda su nastup u plej-ofu izborili kroz nastup u Ligi 4, dok su Igokea m:tel i Bosna direktno u polufinalu jer su predstavljali BiH u elitnom regionalnom takmičenju.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Košarkaška liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC