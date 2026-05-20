logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac završio učešće u Ligi BiH: Široki i Sloboda idu dalje

Borac završio učešće u Ligi BiH: Široki i Sloboda idu dalje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Sloboda i Široki pridružiće se Igokei i Bosni u borbi za titulu šampiona BiH, dok su učešće u bh. prvenstvu okončali Borac i Jahorina.

Široki i Sloboda u polufinalu plej-ofa za šampiona BiH Izvor: Promo/KK Borac

Utakmicama posljednjeg, 4. kola Lige 4, okončan je drugi dio košarkaškog prvenstva BiH, a plasman u samu završnicu obezbijedili su i Široki i Sloboda iz Tuzle.

Oni će se priključiti Bosni i Igokei, a među ove četiri ekipe treba tražiti novog šampiona BiH. Takmičenje su završili Borac i Jahorina, koji Ligu 4. završavaju na trećoj i četvrtoj poziciji.

Banjalučanima je u posljednjem kolu bio potreban trijumf protiv Slobode, ali su Tuzlaci slavili u Banjaluci 63:57 i tako se revanširali "crveno-plavima" za minimalan poraz u Tuzli (78:79).

Svoju šansu tražila je i Jahorina, ali nije mogla do iznenađenja u duelu sa šampionom ABA 2 lige. Široki je na Palama slavio 88:78 i tako sačuvao prvu poziciju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Borac KK Sloboda Tuzla KK Široki KK Jahorina Košarkaška liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC