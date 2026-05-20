Borac završio učešće u Ligi BiH: Široki i Sloboda idu dalje

Sloboda i Široki pridružiće se Igokei i Bosni u borbi za titulu šampiona BiH, dok su učešće u bh. prvenstvu okončali Borac i Jahorina.

Utakmicama posljednjeg, 4. kola Lige 4, okončan je drugi dio košarkaškog prvenstva BiH, a plasman u samu završnicu obezbijedili su i Široki i Sloboda iz Tuzle.

Oni će se priključiti Bosni i Igokei, a među ove četiri ekipe treba tražiti novog šampiona BiH. Takmičenje su završili Borac i Jahorina, koji Ligu 4. završavaju na trećoj i četvrtoj poziciji.

Banjalučanima je u posljednjem kolu bio potreban trijumf protiv Slobode, ali su Tuzlaci slavili u Banjaluci 63:57 i tako se revanširali "crveno-plavima" za minimalan poraz u Tuzli (78:79).

Svoju šansu tražila je i Jahorina, ali nije mogla do iznenađenja u duelu sa šampionom ABA 2 lige. Široki je na Palama slavio 88:78 i tako sačuvao prvu poziciju.