logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Važna pobjeda Borca protiv Jahorine! Adamoviću nedostajao skok za dabl-dabl!

Važna pobjeda Borca protiv Jahorine! Adamoviću nedostajao skok za dabl-dabl!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Srđan Adamović sa 24 poena i devet skokova predvodio Borac do važne pobjede nad Jahorinom.

Borac pobijedio Jahorinu u Ligi 4 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Košarkaši banjalučkog Borca savladali su Jahorinu 91:79 u četvrtom kolu Lige 4.

Crveno-plave je do pobjede kojom su preuzeli vrh tabele sa skorom 3-1 predvodio Srđan Adamović sa 24 poena i devet skokova.

Praktično je sve riješeno u prvoj četvrtini kada je Borac serijom 16:0 sa 11:9 otišao na 27:9, iako je posljednja četvrtina donijela neizvjesnost.

Tada je Jahorina smanjila na samo pet razlike, nakon što je u trećoj četvrtini imala zaostatak od 31 poena.
Ekipa Marka Šćekića ipak je uspjela da odbije taj nalet, vrati dvocifrenu prednosti i na kraju slavi sa 91:79.

Ovo je druga pobjeda Borca protiv Jahorine u Ligi 4, što nije nebitno u borbi za prve dvije pozicije.

U narednom kolu Borac gostuje Širokom, jedinoj ekipi od koje je poražen.

U drugom meču odigranom u srijedu uveče Široki Brijeg je poražen na gostovanju kod Slobode  84:72, pa ove dvije ekipe sada imaju skor 2-2. Treba napomenuti da Tuzlaci imaju bolji međusobni skor jer su u njihovom prethodnom okršaju poraženi sa tri razlike.

Tagovi

KK Borac KK Jahorina košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC