Važna pobjeda Borca protiv Jahorine! Adamoviću nedostajao skok za dabl-dabl!

Srđan Adamović sa 24 poena i devet skokova predvodio Borac do važne pobjede nad Jahorinom.

Košarkaši banjalučkog Borca savladali su Jahorinu 91:79 u četvrtom kolu Lige 4.

Crveno-plave je do pobjede kojom su preuzeli vrh tabele sa skorom 3-1 predvodio Srđan Adamović sa 24 poena i devet skokova.

Praktično je sve riješeno u prvoj četvrtini kada je Borac serijom 16:0 sa 11:9 otišao na 27:9, iako je posljednja četvrtina donijela neizvjesnost.

Tada je Jahorina smanjila na samo pet razlike, nakon što je u trećoj četvrtini imala zaostatak od 31 poena.

Ekipa Marka Šćekića ipak je uspjela da odbije taj nalet, vrati dvocifrenu prednosti i na kraju slavi sa 91:79.

Ovo je druga pobjeda Borca protiv Jahorine u Ligi 4, što nije nebitno u borbi za prve dvije pozicije.

U narednom kolu Borac gostuje Širokom, jedinoj ekipi od koje je poražen.

U drugom meču odigranom u srijedu uveče Široki Brijeg je poražen na gostovanju kod Slobode 84:72, pa ove dvije ekipe sada imaju skor 2-2. Treba napomenuti da Tuzlaci imaju bolji međusobni skor jer su u njihovom prethodnom okršaju poraženi sa tri razlike.