Murinjo gleda i ne vjeruje: Real mu poklonio dva igrača svjetske klase za 20 miliona evra

Real Madrid je angažovao Ibrahima Konatea i Denzela Dumfrisa za ukupno 20 miliona evra, čime podiže kvalitet tima pred novu sezonu.

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Žoze Murinjo i dalje nije zvanično potpisao za Real Madrid, a predsjednik kluba Florentino Perez ga već "obasipa poklonima". Dok se čeka njegovo "da", Real Madrid je doveo već dvojicu igrača svjetske klase koji će značajno podići kvalitet ekipe za narednu sezonu u kojoj se čeka prekid suše u kabinetu sa trofejima.

Ono što je još nevjerovatnije je da je Real Madrid uspio da potpiše dvojicu defanzivaca i da za njih ukupno plati obeštećenje tek 20 miliona evra, što je samo najava da se "bombe" u ljetnom prelaznom roku tek očekuju.

Ibrahima Konate - za "dž"

Dugo se priča o Konateu iz Liverpula, činilo se da je Real Madrid digao ruke od njega zimus i da je odlučio da ne ulazi u trku za njegov potpis, međutim s dolaskom Žozea Murinja na kormilo - to se mijenja.

Prema informacijama iz Španije, Real Madrid je opet kontaktirao sa Konateom i dogovorio se sa njim oko saradnje. S obzirom na to da mu ističe ugovor, Real Madrid neće platiti obeštećenje Liverpulu, ali to ne znači da je štoper iz Francuske biti jeftin pošto ga čeka više nego velikodušan iznos.

Konate (27) je u Liverpulu od 2021. godine kada je stigao iz Lajpciga za 40 miliona evra, a godinama je već jedan od najboljih štopera svijeta. Očekuje se da će mu plata u Madridu biti oko 20 miliona evra godišnje.

Denzel Dumfris - samo 20 miliona

Još jedno "čudo" Real Madrida je i angažovanje Denzela Dumfrisa (29) iz Intera za samo 20 miliona evra. Ovaj sjajni desni bek dogovorio se ranije sa Interom da će ga pustiti za manje novca u ljeto 2026. godine, ako ostane još prethodnu sezonu, a iza toga krio se odlazak u najuspješniji klub svih vremena.

Holanđanin će tako pojačati konkurenciju na desnom beku gdje se inače u posljednjih godinu dana nije proslavio Trent Aleksander- Arnold, odnosno znamo da legendarni Dani Karvahal odlazi iz kluba.

Ko još stiže u Real Madrid?

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Treba očekivati da Real Madrid dovede neke od najboljih fudbalera svijeta, posebno nakon Svjetskog prvenstva u fudbalu, dok se spominje i dolazak Amara Dedića s kojim je Murinjo sarađivao u Benfiki.

Za početak, Florentino Perez treba da "odbrani" svoje mjesto na čelu Real Madrida i zato se još sve čeka.