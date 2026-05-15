Žoze Murinjo nije ni pogledao ponudu: Izgleda da je sve gotovo

Portugalac Žoze Murinjo vraća se na klupu Real Madrida.

Povratak portugalskog stručnjaka Žoze Murinja na klupu Real Madrida je samo pitanje vremena, prenosi španska "Marka". On će preuzeti tim na kraju sezone i postati četvrti trener "kraljevskog kluba" u samo jednoj godini.

Alvaro Arbeloa nije uspio da nametne autoritet i izbori se sa egom velikih zvijezda, a sve je kulminiralo tučom između Federika Valverdea i Oreljena Čuamenija. Možda do ovog skandala ne bi došlo da su osvojili makar jedan trofej, ali sad je šteta već načinjena.

Ranije su se kao potencijalni treneri Reala spominjala imena poput Maurisija Poketina i Didijea Dešana, ali u ovom momentu Murinjo figurira kao jedini kandidat.

Iako u Realu predstoje predsjednički izbori, prema pisanju "Marke", to neće ometati dolazak portugalskog menadžera na Bernabeu.

Upravo je sam Florentino Perez indirektno podržao Murinjov povratak u Real Madrid u nedavnom intervjuu. Za sada nema protivkandidata za preuzimanje čela kluba, iako se spekulisalo o novoj struji koju bi predvodio Enrike Rikelme uz podršku Predraga Mijatovića.

Žoze Murinjo je vodio Real u periodu od 2010. do 2013. godine i osvojio jedno špansko prvenstvo, Kup Španije i Superkup Španije. Ipak, mnogo smatraju da je ostavio temelje za naredne godine u kojima je osvojeno četiri titule Lige šampiona u pet godina između 2014. i 2018. godine.

Ponuda Benfike na stolu

Žoze Murinjo je otkrio da još uvijek nije razmatrao produženje ugovora sa Benfikom, iako mu je ponuda dostavljena.

"Da, dobio sam ponudu za produženje ugovora od Benfike u srijedu. Ponuda je data mom agentu, ali nisam želio da je vidim, saznam o njoj ili je analiziram. To ću raditi tek od nedjelje, rekao bih nedjelje. Nikada mi nisu rekli da imaju ponudu da mi je pokažu. Ni predsjednik, niti bilo koja važna osoba u organizaciji. Ali da su mi rekli, odgovorio bih potpuno isto", rekao je Murinjo kome ugovor ističe u junu 2027. godine.