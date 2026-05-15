Atamanu pao mrak na oči: "Bolje bi ti bilo da ćutiš, nikada nećete osvojiti Evroligu"

Turski trener Ergin Ataman održao je burnu kmonferenciju za medije i odgovorio vlasniku Hapoela Oferu Janaju.

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman odgovorio je vlasniku Hapoela iz Tel Aviva Oferu Janaju na prozivke. Kontroverzni Izraelac je na društvenim mrežama objavio kako je čuo da Ataman nema autoritet u svlačionici, što je Turčina i te kako pogodilo.

"Nećete ništa osvojiti. Ja sam osvojio tri Evrolige u posljednjih pet godina. Ućuti i gledaj svoj tim", rekao je trener Panatinakosa tokom obraćanja novinarima pred nastavak grčkog prvenstva.

Prvo se osvrnuo na situciju sa Ti Džej Šortsom kojeg je javno kritikovao na poluvremenu utakmice sa Valensijom, zbog čega je završio na stubu srama.

"Imate veliki interes da čujete ono što ću sada reći. Na poluvremenu utakmice sa Valensijom imao sam zamjerke na naš napad i rekao sam da sa Ti Džej Šortsom igramo četiri na pet. To je bio dio taktike jer Valensija zna da kada je Šorts tu, da on ne uzima šuteve", pokušao je da se opravda Turčin, a onda direktno obratio Janaju.

"Poštujem mnoge ljude, novinare, našeg predsjednika... Prihvatam kritike na svoj račun, ali nikada nisam pričao loše o protivničkom treneru ili predsjedniku. Ipak, predsjednik Hapoela iz Tel Aviva, kojem ne znam ime jer sam tek čuo za njega, je dao skandaloznu izjavu. Naravno, on je čuo za mene, u Evroligi sam 25 godina i imam tri titule. Rekao je kako Panatinaikos nije imao trenera. E, sad hoću da mu odgovorim”, rekao je Ataman, pa nastavio:

"Ne poznajem te, a ti mene ne poštuješ. To je neprofesionalno. Fokusiraj se na svoju ekipu i trenera. Ovo vam je prva godina u Evroligi. Nemate pravo da pričate o meni. Predsjednik ste, a opet ste našli za shodno da pričate. Ne prihvatam njegove komentare, mora da se nauči poštovanju. Čuo sam da će Hapoel imati budžet od 75.000.000 evra. Srećno im bilo. Neka bude i 100.000.000 evra, neće ništa uraditi. Neće dostići moj nivo. Nikada nećete osvojiti Evroligu. Ućutite i gledajte svoj tim", zaključio je Ataman.