logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Poker" golova na senzacionalnom ispraćaju Paragvaja na Mundijal (VIDEO)

"Poker" golova na senzacionalnom ispraćaju Paragvaja na Mundijal (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Paragvaj je deklasirao Nikaragvu (4:0) u prijateljskoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine, a navijači su svojim ljubimcima priredili fantastičan ispraćaj u Asunsionu.

Paragvaj deklasirao Nikaragvu, spektakl u Asunsionu VIDEO Izvor: X/Screenshot

Paragvaj je nastavio pripreme za Svjetsko prvenstvo 2026. dominantnom pobjedom protiv Nikaragve u Asunciónu, što je bila jedna od njihovih najboljih predstava ove godine.

Domaćini su kontrolisali utakmicu od prvog do posljednjeg minuta, kombinujući čvrstu odbranu s efikasnom igrom u napadu.
Prvi gol pao je u 17. minutu kada je Kaku Romero Gamara realizovao penal i doveo Paragvaj u rano vodstvo.

I to "panenkom".

Domaćini su udvostručili prednost u 41. minutu nakon briljantne akcije Gustava Gomeza, koji je probio Nikaragvinu odbranu i asistirao Migelu Almironu za miran odlazak na odmor u poluvremenu.

Dominacija Paragvaja nastavila se i u drugom dijelu - Matijas Galarza je u 62. minutu povisio na 3:0.

Samo pet minuta kasnije, Alehandro Majdana postigao je četvrti gol za konačnih 4:0.

Drugo poluvrijeme dodatno je istaklo razliku između dvije reprezentacije. Paragvaj je zadržao kontrolu posjeda, stvarao brojne prilike i nije dopustio Nikaragvi nikakav povratak u utakmicu.

S "pokerom" golova, Paragvajci iz ovog reprezentativnog ciklusa odlaze s velikim samopouzdanjem i zamahom uoči početka Svjetskog prvenstva, gdje će igrati protiv selekcija SAD, Australije i Turske.

Pogledajte spektakularan vatromet u Asunsionu, koji je ispratio nacionalni tim na Mundijal.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Paragvaj Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC