"Poker" golova na senzacionalnom ispraćaju Paragvaja na Mundijal (VIDEO)

Paragvaj je deklasirao Nikaragvu (4:0) u prijateljskoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine, a navijači su svojim ljubimcima priredili fantastičan ispraćaj u Asunsionu.

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Paragvaj je nastavio pripreme za Svjetsko prvenstvo 2026. dominantnom pobjedom protiv Nikaragve u Asunciónu, što je bila jedna od njihovih najboljih predstava ove godine.

Domaćini su kontrolisali utakmicu od prvog do posljednjeg minuta, kombinujući čvrstu odbranu s efikasnom igrom u napadu.

Prvi gol pao je u 17. minutu kada je Kaku Romero Gamara realizovao penal i doveo Paragvaj u rano vodstvo.

I to "panenkom".

La picó Kaku ⚽️ Golazo de penal. Paraguay 1 Nicaragua 0.pic.twitter.com/XLAGVka5io — Ale Silva (@alesilvaper)June 5, 2026

Domaćini su udvostručili prednost u 41. minutu nakon briljantne akcije Gustava Gomeza, koji je probio Nikaragvinu odbranu i asistirao Migelu Almironu za miran odlazak na odmor u poluvremenu.

Dominacija Paragvaja nastavila se i u drugom dijelu - Matijas Galarza je u 62. minutu povisio na 3:0.

Samo pet minuta kasnije, Alehandro Majdana postigao je četvrti gol za konačnih 4:0.

Drugo poluvrijeme dodatno je istaklo razliku između dvije reprezentacije. Paragvaj je zadržao kontrolu posjeda, stvarao brojne prilike i nije dopustio Nikaragvi nikakav povratak u utakmicu.

S "pokerom" golova, Paragvajci iz ovog reprezentativnog ciklusa odlaze s velikim samopouzdanjem i zamahom uoči početka Svjetskog prvenstva, gdje će igrati protiv selekcija SAD, Australije i Turske.

Pogledajte spektakularan vatromet u Asunsionu, koji je ispratio nacionalni tim na Mundijal.

A beautiful Welcome for the Paraguayan national team.pic.twitter.com/GgL7aoDBlj — FIFA World Cup HQ (@FIFAWCHQ)June 6, 2026

⚽️ MUNDIAL 2026: ¡ESPECTACULAR!



La afición de Paraguay abarrotó por completo el Estadio Defensores del Chaco para despedir a la Albirroja rumbo al Mundial.



Paraguayos dejen su bandera en los comentariospic.twitter.com/rTjOfHKQ0Y — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews)June 6, 2026

(MONDO)