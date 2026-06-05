Norvežani otišli kao vikinzi na Svjetsko prvenstvo: Erling Holand i 25 ratnika se ukrcalo za Ameriku

Reprezentativci Norveške pred odlazak na Svjetsko prvenstvo obukli se u ratnike.

Izvor: x.com/WorldCup26HQ

Reprezentativci Norveške pozirali su kao svoji preci vikinzi uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo (11. jun - 19. jul). Obučeni u ratnike sa oružjem u rukama i brodovima iza ruku, Norvežani su pozirali fotografu Dejvidu Jarouu. Ova fotografija ostaće za istoriju, jer je ekipa na čelu sa Erlingom Holandom prva koja je odvela Norvešku na Mundijal još od 1998. godine.

"Norveška dolazi", objavio je fotograf na društvenim mrežama, pohvalivši se fotografijom koja je postala viralna.

Ideja je ponikla u Fudbalskom savezu Norveške, koji je htio drugačiju fotografiju reprezentacije od drugih. Neku koja oslikava istoriju te skandinavske nacije, na koje navijači Norveške podsećaju "vikinškim veslanjem" na utakmicama.

Na poziv norveškog saveza fotograf je reagovao oduševljeno.

"Moj odgovor na njihovu ideju bio je da želim da ih obučem kao vikinge. Volim da izvedem ljude iz situacija u kojima se inače fotografišu. Znam da bih mogao da budem kritikovan zbog toga, ali hteo sam da igram na liniji koja vodi sve do vikinga, dok se spremaju da otplove za Ameriku, rekao je on za Njujork tajms.

"Poslije toga je bilo samo pitanje kako da to izvedemo kako bi i trebalo. Ako to uradite 'napola' i ako to uradite u studiju, onda može da ispadne 'mlako', ali zaista smo uradili iz sve snage. Doveli smo brodove, sve smo ih obukli zaista kao vikinge, a nismo koristili imitacije".

Fotografije su napravljene na jednoj plaži kod Osla, prošle subote. Nedostajao je samo jedan igrač, vezista Arsenala Martin Edegor, koji je tog dana igrao finale Lige šampiona. I on je na fotografiji jer je ostavljeno upražnjeno mjesto za njega, pa je fotografisan sam, a onda je kompjuterski dodan u sliku.

Da bi sve bilo što autentičnije, izgrađen je i vjerodostojan drveni mol koji je vodio do dugih vikinških brodova.

Ko igra za Norvešku na Svjetskom prvenstvu?

Golmani: Erjan Heskjold Nilan (Sevilja), Egil Selvik (Votford), Sander Tangvik (Hamburger SV)

Odbrana: Julijan Rajerson (Borusija Dortmund), Markus Holmgren Pedersen (Torino), David Meler Vulf (Vulverhampton), Fredrik Bjorkan (Bode Glimt), Kristofer Ajer (Brentford), Torbjern Hegem (Bolonja), Leo Skiri Estigard (Đenova), Sondre Langas (Derbi Kaunti), Henrik Falkener (Viking)

Vezni red: Martin Edegor (Arsenal), Sander Berge (Fulam), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrik Berg (Bode Glimt), Kristijan Torstvedt (Sasuolo), Morten Torsbi (Kremoneze), Telo Osgor (Rendžers)

Napad: Erling Haland (Mančester siti), Aleksander Sorlot (Atletiko Madrid), Jergen Strand Larsen (Kristal Palas), Antonio Nusa (RB Lajpcig), Oskar Bob (Fulam), Andreas Šelderup (Benfika), Jans Peter Hauge (Bode Glimt)

Norvežani će igrati na Svetskom prvenstvu protiv Iraka 16. juna u Foksborou, protiv Senegala 23. juna u Ist Raterfordu i Francuske 26. juna u Foksborou.