Infantino u panici traži podršku: Ponudio Maroku finale Mundijala 2030. godine?!

Predsjednik FIFA, čini se očajnički, traži podršku za ostanak na funkciji.

Izvor: DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia

Predsjednik FIFA Đani Infantino nalazi se pod velikim pritiskom nakon što je u javnost procurio plan o prodaji Svjetskog prvenstva privatnim investitorima.

Nakon što su sa mnogih strana, prije svega iz evropske kuće fudbala, upućene oštre reakcije, Infantino je odustao od tog plana. Međutim, sve više se priča o tome da je izgubio podršku brojnih nacionalnih saveza. Tako su mu Vels, Švedska i Srbija "otkazale poslušnost", a spekuliše se da bi tim putem mogla da krene i Engleska.

Infantino, međutim, lobira za podršku određenih saveza, pa je tako, prema navodima Tajmsa, ponudio Maroku organizaciju finala Mundijala 2023. godine u zamjenu za podršku za reizbor na mjestu prvog čovjeka svjetskog fudbala!? Od ranije je poznato da će naredni Mundijal, uz ovu afričku zemlju, organizovati i Španija i Portugal, s tim što će tri meča biti igrana na tlu Južne Amerike (Argentina, Urugvaj, Paragvaj), s obzirom da to da naredno SP "pada" na 100. godišnjicu prvog Mundijala.

Organizaciju finala očekuje Španija, koja je, kako je u junu rekao predsjednik Saveza ove zemlje Rafael Luzan, nosilac organizacije narednog prvenstva svijeta.

"Ne postoji opravdan razlog da Španija ne bude domaćin velikog finala", bile su riječi Luzana za list AS.

Svjetsko prvenstvo 2030. godine igraće se od 8. juna do 21. jula, a utakmice će se igrati u šest gradova u Maroku (Agadir, Kazablanka, Fez, Marakeš, Rabat i Tanger), dva u Portugalu (Lisabon i Porto) i devet u Španiji (Barselona, Bilbao, Las Palmas, Madrid, San Sebastijan, Sevilja, Valensija, Vigo i Saragosa).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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