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Slobodan Medojević se vraća u Vojvodinu: Kapiten ne može bez svoje "stare dame"

Slobodan Medojević se vraća u Vojvodinu: Kapiten ne može bez svoje "stare dame"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Slobodan Medojević nastaviće da bude u Vojvodini, sada kao šef stručnog štaba.

Slobodan Medojević se vraća u Vojvodinu kao trener Izvor: Nenad Mihajlovic/© MN press, all rights reserved

Slobodan Medojević ne može bez Vojvodine. Iskusni nekadašnji vezista koji je počeo karijeru u Vojvodini završio je igračke dane nakon dvije sezone u najdražem dresu, a sada će nastaviti da radi u klubu. Pošto je sa 35 godina završio karijeru prihvatio je poziv uprave da bude dio stručnog štaba.

Očekuje se da će u petak u Sportskom centru Vujadin Boškov obratiti kako Medojević tako i neko iz uprave i stručnog štaba tim povodom i ozvaničiće se početak nove saradnje sa Slobodanom Medojevićem. 

Slobodan Medojević je nakon Vojvodine igrao za Volfsburg, Ajntraht, Darmštad i AEL iz Limasola, a za omladinske selekcije Srbije upisao je 33 nastupa i dao je jedan gol. Sa Vojvodinom ima tri finala kupa Srbije. 

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Tagovi

FK Vojvodina Slobodan Medojević fudbal Superliga Srbije

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