Dok PSŽ troši milijarde francuski fudbal se raspada: Još jedan velikan na ivici bankrota i gašenja

Situacija u Francuskoj je alarmantna, svaki dan neki novi klub izađe u javnost i otkrije da je na ivici bankrota. Sada francuski mediji tvrde da je i Olimpik Marsej na ivici.

Izvor: Profimedia

U velikoj su krizi velikani u Francuskoj. Bordo je na ivici gašenja, a Olimpik Marsej je takođe u ogromnim finansijskim problemima. Nakon neodgovornog trošenja pod vođstvom doskorašnjeg predsjednika Pabla Longorije klub je na ivici.

Francuski mediji navode da je ekipi iz Marseja neophodno da do juna 2027. godine skupi 150.000.000 evra od prodaje igrača kako bi izbjegla izbacivanje iz Lige 1. To znači da su praktično svi fudbaleri na prodaju. Ako Olimpik u narednih godinu dana ne skupi taj novac neće moći da dobije licencu i biće izbačen najmanje u drugu ligu.

Do sada Olimpik nikoga nije ni doveo Olimpik, a prodao je Mejsona Grinvuda u Fenerbahče za 39.000.000 evra. Postoji interesovanje za neke fudbalere - Heronimo Rulji je na meti Mančester sitija, a Anhel Gomeš, Amin Guri, Leonardo Baljerdi, Timoti Vea i Fakundo Medina su takođe interesantni.

Raspada se Liga 1?

Dok sa jedne strane Pari Sen Žermen ima neograničen budžet ostatak Francuske se muči. Bordo je morao u niže rangove i blizu je gašenja, Ažaksio je administrativno izbačen iz lige, a Sošo je izbačen iz profesionalnog fudbala 2023. godine. Olimpik Lion, Avr i Anže kao i Monpelje su pod striktnim mjerama štednje i pokušavaju da ne dožive tu sudbinu, a Strazbur spašava samo saradnja sa Čelsijem.

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