Ćiro Imobile ima novi klub: Pokušaće u Ligi 1 da se vrati u formu

Italijan je postao novi član francuskog prvoligaša.

Pred kraj prelaznog roka u Evropi, Pariz je doveo značajno pojačanje u fazi napada – stigao je Ćiro Imobile (1990.)!

Klub koji se ove sezone, prvi put nakon 46 godina, takmiči u Ligi 1 dogovorio je saradnju na 18 mjeseci sa proslavljenim italijanskim golgeterom. U "grad svjetlosti" Imobile dolazi nakon što je prethodnu polusezonu proveo u Bolonji, u kojoj nije ostavio značajniji utisak. U Seriji A nastupio je na samo šest mečeva, propustivši veći dio polusezone zbog povrede butnog mišića. Debitovao je u prvom kolu protiv Rome, a onda je pauzirao praktično sve do Nove godine, odnosno do 28. decembra i i duela sa Sasuolom.

Sada će u Francuskoj pokušati da prikaže bar dio partija koje su ga krasile dok je branio boje Lacija. Najviše mečeva u karijeri, čak 340, odigrao je za nebeskoplave sa Olimpika i pritom postigao čak 207 golova, po čemu je najbolji strijelac u istoriji kluba.

Pariz će Imobileu biti četvrti klub van Italije, pošto je prethodno bio član Borusije Dortmund, Sevilje i Bešiktaša. Njegov novi klub je poslije 20 kola u Ligi 1 na 14. mjestu sa 21 bodom. Sedam bodova manje ima Nant, koji se nalazi na poziciji koja vodi u baraž za opstanak, dok su u zoni ispadanja Okser (13) i Mec (12).

