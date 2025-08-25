logo
Loše vijesti za Bolonju: Imobile nakon pola sata igre zamijenjen, sad pauzira dva mjeseca

Loše vijesti za Bolonju: Imobile nakon pola sata igre zamijenjen, sad pauzira dva mjeseca

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Ćiro Imobile vratio se u Italiju, ali je nakon samo 30 odigranih minuta zaradio povredu koja će ga sa terena odvojiti najmanje dva mjeseca.

Ćiro Imobile Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia

Ćiro Imobile će odsustvovati dva meseca zbog povrede butine koju je zadobio na svom debiju za Bolonju, saopštio je u ponedjeljak italijanski klub.

Bivši reprezentativac Italije morao je da napusti teren poslije pola sata igre u prvom ligaškom meču nove sezone, u porazu Bolonje od Rome rezultatom 1:0. Bolonja je u saopštenju navela da će povreda desne butine udaljiti 35-godišnjeg fudbalera, koji je u julu došao iz turskog Bešiktaša, sa terena "oko osam nedjelja".

Imobile se trenutno nalazi na osmom mjestu liste najboljih strijelaca Serije A svih vremena sa 201 golom, četiri manje od italijanske legende Roberta Bađa. Većinu tih golova postigao je za Lacio, gdje je najbolji strijelac u istoriji kluba sa 207 pogodaka u svim takmičenjima.

Imobile je takođe bio prvi napadač Italije koja je prije četiri godine osvojila Evropsko prvenstvo.

Četiri puta je stizao do titule najboljeg strijelca Serije A, tzv. Kapokanonijere, i to 2014. sa Torinom, te 2018, 2020. i 2020. noseći dres Lacija.

Tim Vinćenca Italijana, osvajač prošlogodišnjeg Kupa Italije, u subotu se sastaje sa Komom.

