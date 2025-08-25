Loše vijesti za Bolonju: Imobile nakon pola sata igre zamijenjen, sad pauzira dva mjeseca

Ćiro Imobile vratio se u Italiju, ali je nakon samo 30 odigranih minuta zaradio povredu koja će ga sa terena odvojiti najmanje dva mjeseca.
Ćiro Imobile će odsustvovati dva meseca zbog povrede butine koju je zadobio na svom debiju za Bolonju, saopštio je u ponedjeljak italijanski klub.
Bivši reprezentativac Italije morao je da napusti teren poslije pola sata igre u prvom ligaškom meču nove sezone, u porazu Bolonje od Rome rezultatom 1:0. Bolonja je u saopštenju navela da će povreda desne butine udaljiti 35-godišnjeg fudbalera, koji je u julu došao iz turskog Bešiktaša, sa terena "oko osam nedjelja".
Imobile se trenutno nalazi na osmom mjestu liste najboljih strijelaca Serije A svih vremena sa 201 golom, četiri manje od italijanske legende Roberta Bađa. Većinu tih golova postigao je za Lacio, gdje je najbolji strijelac u istoriji kluba sa 207 pogodaka u svim takmičenjima.
Imobile je takođe bio prvi napadač Italije koja je prije četiri godine osvojila Evropsko prvenstvo.
Četiri puta je stizao do titule najboljeg strijelca Serije A, tzv. Kapokanonijere, i to 2014. sa Torinom, te 2018, 2020. i 2020. noseći dres Lacija.
Tim Vinćenca Italijana, osvajač prošlogodišnjeg Kupa Italije, u subotu se sastaje sa Komom.