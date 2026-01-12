Penal ili ne? Odluka na meču Serije A o kojoj će se pričati (VIDEO)

Juventus je deklasirao Kremoneze, ali…

Izvor: Alberto Gandolfo / imago sportfotodienst / Profimedia

Juventus je u posljednjem meču 20. kola Serije A deklasirao Kremoneze 5:0 (3:0), ali meč nije obilježio niti jedan od golova domaćih, nego sporna situacija iz 27. minuta.

Naime, pri rezultatu 2:0 za "staru damu" viđen je pomenuti detalj, kada su gosti tražili penal zbog prekršaja nad Denisom Jonsenom. Sudija Ermano Felićani dobio je poziv iz VAR sobe, gledao je snimak, ali je odlučio da ne dosudi kazneni udarac za goste.

Pogledajte tu situaciju:

After VAR check, NO PENALTY given to Cremonese#JuveCremonese[2-0]pic.twitter.com/6K9GkWgyKU — ReteZone (@ReteZone)January 12, 2026

I ne samo da Kremoneze nije dobio penal, nego je ostao i bez trenera. Žestoko je protestovao Davide Nikola, pa je isključen.

Nekoliko minuta kasnije kazneni udarac je dosuđen za Juventus, Kenan Jildiz nije uspio da pogodi, tačnije golman gostiju Emil Audero mu je odbranio šut, ali je Turčin iz "popravnog" šuta pogodio za 3:0.

Prethodno su mrežu Kremonezea tresli Bremer i Džonatan Dejvid, pogodio je i Mekeni, koji je bio najzaslužniji i za četvrti gol početkom drugog poluvremena, koji je na kraju pripisan gostujućem igraču Filipu Teraćanu.