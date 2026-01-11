logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ratkov debitovao za Lacio, Rimljani iščupali bodove na "Bentegodiju"

Ratkov debitovao za Lacio, Rimljani iščupali bodove na "Bentegodiju"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Prva pobjeda "nebeskoplavih" u 2026. godini.

Lacio Izvor: Roberto Tommasini/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Lacio je na gostovanju na stadionu "Mark'Antonio Bentegodi" u Veroni ostvario prvu pobjedu u 2026. godini, i to minimalnu.

"Nebeskoplavi" bili su za nijansu bolji od domaćina, koji se grčevito bori za opstanak u Seriji A, a do pobjede su stigli autogolom u 79. minutu.

Tada je Manuel Lacari šutirao, lopta je zakačila Viktora Nelsona i prevarila golmana domaćih, te završila u mreži.

Prekinuo je rimski sastav tako seriju od četiri meča bez pobjede, u kojima je ostvario tri poraza i remi, te stigao do prvog slavlja u kalendarskoj godini.

U timu gostiju debitovao je srpski fudbaler Petar Ratkov, koji je nedavno stigao u Rim iz Salcburga. Nekadašnji fudbaler TSC-a odigrao je posljednjih 35 minuta.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lacio Verona Serija A Petar Ratkov

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC