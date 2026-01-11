Ratkov debitovao za Lacio, Rimljani iščupali bodove na "Bentegodiju"

Prva pobjeda "nebeskoplavih" u 2026. godini.

Izvor: Roberto Tommasini/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Lacio je na gostovanju na stadionu "Mark'Antonio Bentegodi" u Veroni ostvario prvu pobjedu u 2026. godini, i to minimalnu.

"Nebeskoplavi" bili su za nijansu bolji od domaćina, koji se grčevito bori za opstanak u Seriji A, a do pobjede su stigli autogolom u 79. minutu.

Tada je Manuel Lacari šutirao, lopta je zakačila Viktora Nelsona i prevarila golmana domaćih, te završila u mreži.

Prekinuo je rimski sastav tako seriju od četiri meča bez pobjede, u kojima je ostvario tri poraza i remi, te stigao do prvog slavlja u kalendarskoj godini.

U timu gostiju debitovao je srpski fudbaler Petar Ratkov, koji je nedavno stigao u Rim iz Salcburga. Nekadašnji fudbaler TSC-a odigrao je posljednjih 35 minuta.



