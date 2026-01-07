Drama na Olimpiku: Fiorentina stigla do preokreta, Lacio u 95. spriječio savršen ulazak "viole" u 2026!

Duel na Olimpiku završen podjelom bodova, iako je minut prije kraja to djelovalo kao nemoguć ishod.

Izvor: Fabrizio Corradetti/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Čak 15 mečeva odigrala je Fiorentina bez pobjede u ovoj sezoni, a onda se krajem decembra konačno "probudila". "Petarda" protiv Udinezea krajem decembra ne samo da je šokirala "zebre" već i dobro prodrmala "violu" koju su u srijedu sekunde dijelile od savršenog ulaska u 2026. godinu.

Nakon nedjeljnog trijumfa protiv Kremonezea, ove srijede Fiorentina je bila nadomak drugog trijumfa u novoj godini, ali pitao se i Lacio.

Iako je ispustio prednost, pa i dozvolio potpuni preokret gostiju, Lacio je u petom minutu sudijske nadoknade stigao do pogotka za konačnih 2:2 na Olimpiku.

Samo četiri minute nakon što je Kataldi pogodio za Lacio početkom drugog poluvremena uspjela je Fiorentina da izjednači na 1:1 preko Gosensa, a onda je uslijedila prava drama u finišu i dva penala koja su odlučila meč.

Trebao je Gudmonson da bude heroj utakmice nakon što je minut prije kraja realizovao jedanaesterac za preokret Fiorentine na 2:1, ali njegova ekipa ipak nije izdržala.

Poslije prekršaja Komuca povlačenjem za dres u petom minutu sudijske nadoknade dosuđen je penal za Lacio, a veteran Pedro pretvorio ga je u pogodak za 2:2 i podjelu bodova.

Jedina dobra vijest za Fiorentinu je ta da je i Verona par sati ranije prokockala vođstvo od 2:0 protiv Napolija. I taj meč završen je remijem 2:2, pa sada i Fiorentina i Verona ostaju ispod crte sa po 13 osvojenih bodova.

