Ovo je najčudniji penal u istoriji fudbala

Nevjerovatne scene viđene su na utakmici u Etiopiji, niko ne može da shvati šta je golman pokušao da uradi i šta mu je bilo u glavi

Izvor: X/Ataque Futbolero

Nemoguće je objasniti kako je došlo do penala na fudbalskoj utakmici u Etiopiji. Šta je golmanu prolazilo kroz glavu? Zašto je uopšte pomislio da je normalan potez da napravi kolut napred u kaznenom prostoru pored protivničkog igrača...

Teško je naći prave riječi da se objasni potez golmana. Uhvatio je loptu, imao sve vrijeme ovog svijeta da pokrene napad svog tima. Umjesto toga je odlučio, iz nepoznatih razloga, da je dobra ideja da napravi kolut napred. Udario je igrača protivničkog tima koji je pao, sudija je bez mnogo dvoumljenja pokazao na penal.

JAJAJA, este penal en Etiopía va directo a lo más insólito del año.



March 13, 2026

Svi su ostali u šoku, ali tu nije bio kraj. Imali su priliku da dođu do gola sa "bijele tačke". Izveden je jedan od najlošijih penala u fudbalu, lopta je završila pored gola.