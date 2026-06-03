Srpski teniser Novak Đoković će na Vimbldonu imati jednu od posljednjih šansi za osvajanje 25. grend slem titule.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poražen je u trećoj rundi Rolan Garosa od Brazilca Žoaa Fonseke, a to je bio njegov tek četvrti turnir ove sezone. Iako nije uspio da odbrani polufinale od prošle godine, srpski as je pokazao zavidan nivo tenisa, stoga su već počele priče o tome koliko može da pokaže na Vimbldonu. To je njegov najuspješniji grend slem poslije Australijan opena i po riječima teniskih stručnjaka, konačno bi mogao do famozne 25. grend slem titule.

Čini se da niko ne želi da Novak završi karijeru, iako je tokom godina često bio osporavan, potcjenjivan, često otpisan u eri Federea i Nadala, ali uspio je da potpuno preokrene situaciju u svoju korist...

Bivši svjetski broj jedan Džim Kurijer ga vidi kao jednog od glavnih kandidata za osvajanje Vimbldona. Ipak, značajan problem može da mu napravi pad na ATP listi koji ga čeka po završetku Rolan Garosa.

"Ako Novak bude igrao na tom nivou na Vimbldonu i bude u dobroj fizičkoj formi, mogao bi da osvoji turnir. Igrao je tako dobro. Bio je to tenis šampionskog nivoa, ali nije bilo dovoljno da pobijedi Fonseku“, rekao je za TNT Sports.

Sa njim se slaže i nekadašnji britanski as Greg Rusedski. On ističe da ako Đoković bude zdrav, ne treba ga otpisivati poslije neuspjeha u Parizu.

Vidi opis "Novače, možeš ti to": Cijelu karijeru ga otpisivali i potcjenjivali, sad ga kuju u zvijezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

"Ako je Novakovo rame u redu i ako je fizički u formi, onda možemo da pričamo o njemu kao o favoritu na Vimbldonu. Ne potcjenjujte ga iako ima 39 godina. Zdravlje je bogatstvo, a on briljantno upravlja svojim tijelom", rekao je Rusedski i osvrnuo se na pakleni put koji je imao na Rolan Garosu.

"Mislim da ima šanse. Pobjeda u Parizu bila je previše. Žrijeb je bio brutalan. Čak i da je pobijedio u tom meču, igrao bi protiv Kaspera Ruda! Ne smijete ga nikada potcijeniti. On je veliki šampion, još uvijek može da osvaja grend slem trofeje. U tom medvjedu još uvijek ima malo borbenosti", kaže Britanac.

Đoković je u dosadašnjoj karijeri osvojio sedam grend slem titula na Vimbldonu, samo jednu manje od Rodžera Federera, a prošle sezone je stigao do polufinala.

Svake godine se spekuliše o tome ko je najbolji na ovoj podlozi od mladih nada, ali najveću konstantnost je svakako pokazao Karlos Alkaraz koji je osvajao titule 2023. i 2024. Ipak, ali njega zbog povrede neće biti na turniru ove sezone, pa će ponovo sve oči biti uprte u Novaka i Janika Sinera...