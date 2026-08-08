Crnogorci spustili glave pred intoniranje himni u Zagrebu: O ovom potezu sa Svjetskog prvenstva bruji region

Vaterpolisti Crne Gore su na simboličan način izrazili protest zbog sistema takmičenja i svega što se dogodilo na Svjetskom prvenstvu za igrače do 16 godina.

Izvor: instagram/vaterpolo_savez_crne_gore

Vaterpolisti Crne Gore napravili su, na Svjetskom prvenstvu za igrače do 16 godina u Zagrebu, potez o kom bruji region. Odlučili su da pred intoniranje himni spuste glavu i tako pokažu svoje nezadovoljstvo sistemom takmičenja.

"Nekada je najjača poruka upravo ona bez riječi. Naša ekipa nije pozdravila predstavljanje, ne iz nepoštovanja prema protivnicima ili organizatorima, već kao znak protesta zbog novog sistema takmičenja kojim je Crna Gora dovedena u neravnopravan položaj", navodi se u saopštenju vaterpolo saveza Crne Gore.

Uz to je dodato i da su mladi igrači na ovaj način htjeli da pokažu koliko je novi sistem nepravedan.

"Ovo je iskrena reakcija razočaranih mladih sportista, koji su dali sve od sebe, a ipak ostali uskraćeni za priliku za koju su se vrijedno borili i radili sve vrijeme", stoji u saopštenju.

Kakva su nova pravila?

Uvedena su nova pravila na ovom takmičenju koja je zaista teško objasniti. Crna Gora se nije našla među 16 ekipa u osmini finala, završila je kao 17. na konačnoj tabeli iako je imala skor od 3-1 (tri pobjede, jedan poraz), dok su recimo dalje prošle Njemačka i Australija sa po 2-2. Uz njih su prošli i Malta, Egipat, Turska, Rumunija, Brazil...

Crnogorci su pobijedili Zimbabve, Italiju i Njemačku i izgubili od Rusije poslije penala. Međutim, sistem takmičenja bodove ne dodjeljuje tako, već na osnovu jačine rivala i uz pomoć vještačke inteligencije. Zvuči nemoguće, ali tako je. Što se srpskih vaterpolista tiče, oni su u polufinalu i igraju protiv domaćina Hrvatske.

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