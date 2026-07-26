U finalu Svjetskog kupa, Grčka je savladala Mađarsku rezultatom 15:14, pokazujući da je nova sila u vaterpolu.

Izvor: Saeed KHAN / AFP / Profimedia

Vaterpolo reprezentacija Grčke osvojila je zlatnu medalju na finalnom turniru Svjetskog kupa u Sidneju pošto je u finalu pobijedila Mađarsku. Gledali smo sjajan meč i na kraju pobjedu Grka 15:14, koja govori o novoj vaterpolo sili.

Po četvrtinama je bilo 5:3, 2:3, 4:4 i 4:4, šti najbolje pokazuje koliko su dvije ekipe bile izjednačene. Nešto bolji ipak su ovoga puta bili "Heleni". Grci su tako se revanširali Mađarima za poraz u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu u januaru na kojem su osvojili bronzanu medalju.

Vidi opis Grcka osvojila Svjetski kup u vaterpolu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

U Grčkoj je Skumpakis dao pet golova, Guvecis, Argiropulos, Puros po dva, Gardikas i Kakaris po jedan. Kada je u pitanju Mađarska, Zalanki je dao četiri, Manherc tri, Vigvari dva, Višmeg, Janšik, Fekete, Akoš i Adam Nađ po jedan.

Bronzanu medalju u Sidneju osvojila je reprezentacija Italije koja je slavila protiv Australije sa 16:10. Peto mjesto osvojila je selekcija Španije koja je poslije boljeg izvođenja peteraca pobijedila Crnu Goru sa 17:16. Sedma je selekcija Hrvatske koja je bila bolja od Gruzije sa 18:12.

Srbija se inače nije plasirala na završni turnir Svjetskog kupa pošto je završila treća u grupi, baš iza Mađarske i Grčke, a onda u novoformiranoj iza Hrvatske.

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Pogledajte 00:21 Himna Bože pravde na vaterpolo finalu Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)