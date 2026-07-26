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Grcka osvojila Svjetski kup u vaterpolu

Grcka osvojila Svjetski kup u vaterpolu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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U finalu Svjetskog kupa, Grčka je savladala Mađarsku rezultatom 15:14, pokazujući da je nova sila u vaterpolu.

Grcka osvojila svjetsku kup u vaterpolu Izvor: Saeed KHAN / AFP / Profimedia

Vaterpolo reprezentacija Grčke osvojila je zlatnu medalju na finalnom turniru Svjetskog kupa u Sidneju pošto je u finalu pobijedila Mađarsku. Gledali smo sjajan meč i na kraju pobjedu Grka 15:14, koja govori o novoj vaterpolo sili.

Po četvrtinama je bilo 5:3, 2:3, 4:4 i 4:4, šti najbolje pokazuje koliko su dvije ekipe bile izjednačene. Nešto bolji ipak su ovoga puta bili "Heleni". Grci su tako se revanširali Mađarima za poraz u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu u januaru na kojem su osvojili bronzanu medalju.

U Grčkoj je Skumpakis dao pet golova, Guvecis, Argiropulos, Puros po dva, Gardikas i Kakaris po jedan. Kada je u pitanju Mađarska, Zalanki je dao četiri, Manherc tri, Vigvari dva, Višmeg, Janšik, Fekete, Akoš i Adam Nađ po jedan.

Bronzanu medalju u Sidneju osvojila je reprezentacija Italije koja je slavila protiv Australije sa 16:10. Peto mjesto osvojila je selekcija Španije koja je poslije boljeg izvođenja peteraca pobijedila Crnu Goru sa 17:16. Sedma je selekcija Hrvatske koja je bila bolja od Gruzije sa 18:12.

Srbija se inače nije plasirala na završni turnir Svjetskog kupa pošto je završila treća u grupi, baš iza Mađarske i Grčke, a onda u novoformiranoj iza Hrvatske.

BONUS VIDEO:

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00:21
Himna Bože pravde na vaterpolo finalu
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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