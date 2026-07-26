Partizan planira da proda Ognjena Ugrešića, ali Bolonja više ne planira da ga kupi jer je pojačanje našla na drugom kraju svijeta.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan završio je veliki transfer kapitena Vanje Dragojevića, koji karijeru nastavlja u Glazgov Rendžersu. Drugi veliki transfer ljeta trebalo je da bude prodaja Ognjena Ugrešića, ali... Sada se čini da je Bolonja, tim koji mu je bio najbliži, odlučio da se vodi borbu za potpis veznog fudbalera crno-bijelih.

Govorilo se prije nekoliko dana o ponudi teškoj osam miliona evra, uz čak 30 odsto od naredne prodaje, ali i dolazak Mihajla Ilića u Humsku. Rasim Ljajić je istakao da takva ponuda ne postoji, a da bi svi u Partizanu voljeli da je ona u zvaničnoj formi stigla u klub. Ipak, činilo se da je Bolonja najozbiljniji, pa možda čak i jedini konkretan kandidat za kupovinu Ugrešića o kojem su razmišljali još i Sasuolo, Udineze, Njukasl...

Vidi opis Fudbaleru Partizana propao transfer u Seriju A: Bolonja već potrošila novac za Ognjena Ugrešića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Najnovije informacije iz Italije govore da je Bolonja i zvanično odustala od Ognjena Ugrešića. Umjesto srpskog fudbalera koji je trenutno kapiten Partizana, italijanski klub kupio je Mikela Amondaraina (21), argentinskog igrača koji igra na mjestu centralnog veznog. On je do sada nosio dres Estudijantesa, a Bolonja će tom timu platiti 10 miliona evra - kao i još dva dodatna miliona kroz bonuse.

Mladi argentinski fudbaler želi da odigra još jedan meč za klub u kojem je ponikao i tako se oprosti od navijača, prije nego što započne svoju inostranu karijeru. Nakon toga će posao vjerovatno biti završen, a to znači i da će Bolonja potrošiti novac koji je bio planiran za transfer Ognjena Ugrešića.

Srpski fudbaler ima klauzulu na 15 miliona evra, ali je jasno da Partizan neće moći da dobije toliko novca. Čini se da bi crno-bijeli bili zadovoljni i sa iznosom od desetak miliona evra, a možda bi čelnici kluba iz Humske pristali i na neki milion manje jer se čini da je ovo ljeto idealan trenutak za prodaju Ugrešića.

Tokom dosadašnje karijere, Ugrešić je prošao kroz sve mlađe kategorije Partizana, a stigao je i do kapitenske trake u seniorskom timu. Za prvi tim crno-bijelih odigrao je 58 mečeva, postigao 13 golova i asistirao četiri puta. Sa Partizanom je osvojio dvije titule u kadetskoj konkurenciji i jednu titulu u omladinskoj konkurenciji. Stigao je i do dresa seniorske reprezentacije Srbije.

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(MONDO)