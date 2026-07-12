Mladi vezista Ognjen Ugrešić trebalo bi da napuni kasu Partizana ovog ljeta.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan čeka pravu ponudu za Ognjena Ugrešića, a prema posljednjim informacijama iz Italije, Udineze je najkonkretniji u trci za talentovanog igrača crno-bijelih. Navodno je interesovanje Bolonje utihnulo, Sasuolo nije bio previše izdašan i sada se čeka odgovor čelnika iz Humske.

Udineze je poslao Partizanu ponudu tešku 6.000.000 evra nakon što je ostao bez angažmana francuskog veziste Artura Ate. Ovo je svakako daleko od ponude koju su očekivali u crno-bokelom taboru, ali se ona mora razmotriti zbog cjelokupne situacije u klubu.

Sve se mijenja iz dana u dan

Vidi opis Preokret oko Ognjena Ugrešića: Bolonja odustala, stigla nova ponuda iz Italije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Samo prije 24 sata, predsjednik Partizana Rasim Ljajić je rekao da nijedna konkretna ponuda nije stigla na adresu Humske 1.

"Postoji interesovanje tri kluba za Ognjena Ugrešića, ali ponuda sa takvim opcijama kakve su se pojavile u medijima zasad ne postoji. Voljeli bismo i mi da je tačno sve to, ali, na žalost nije", rekao je za "Sportski žurnal" Rasim Ljajić.

Prethodnih dana govorilo se o ponudi Bolonje za Ognjena Ugrešića, a navedeno je da italijanski klub nudi 8.000.000 evra, 30 odsto od naredne prodaje i defanzivca Mihajla Ilića koji se nije snašao u Italiji.

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