logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preokret oko Ognjena Ugrešića: Bolonja odustala, stigla nova ponuda iz Italije

Preokret oko Ognjena Ugrešića: Bolonja odustala, stigla nova ponuda iz Italije

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mladi vezista Ognjen Ugrešić trebalo bi da napuni kasu Partizana ovog ljeta.

Udineze poslao ponudu Partizanu za Ognjena Ugrešića Izvor: MN PRESS

FK Partizan čeka pravu ponudu za Ognjena Ugrešića, a prema posljednjim informacijama iz Italije, Udineze je najkonkretniji u trci za talentovanog igrača crno-bijelih. Navodno je interesovanje Bolonje utihnulo, Sasuolo nije bio previše izdašan i sada se čeka odgovor čelnika iz Humske.

Udineze je poslao Partizanu ponudu tešku 6.000.000 evra nakon što je ostao bez angažmana francuskog veziste Artura Ate. Ovo je svakako daleko od ponude koju su očekivali u crno-bokelom taboru, ali se ona mora razmotriti zbog cjelokupne situacije u klubu.

Sve se mijenja iz dana u dan

Samo prije 24 sata, predsjednik Partizana Rasim Ljajić je rekao da nijedna konkretna ponuda nije stigla na adresu Humske 1.

"Postoji interesovanje tri kluba za Ognjena Ugrešića, ali ponuda sa takvim opcijama kakve su se pojavile u medijima zasad ne postoji. Voljeli bismo i mi da je tačno sve to, ali, na žalost nije", rekao je za "Sportski žurnal" Rasim Ljajić.

Prethodnih dana govorilo se o ponudi Bolonje za Ognjena Ugrešića, a navedeno je da italijanski klub nudi 8.000.000 evra, 30 odsto od naredne prodaje i defanzivca Mihajla Ilića koji se nije snašao u Italiji.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan fudbal Udineze Ognjen Ugrešić transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC