FK Partizan se oglasio i potvrdio da će od 13. jula da pusti u prodaju sezonske ulaznice za predstojeću sezonu.

Izvor: MN PRESS

Partizan je odradio posljednje pripreme pred početak nove sezone. Ubjedljivo je savladao ekipu Nafte (Slovenija) sa 4:1. Tri gola postigao je Ibrahim Zubairu i pokazao Saši Iliću da na njega može da računa.

Dan kasnije su se crno-bijeli oglasili i saopštili da od 13. jula puštaju u prodaju sezonske ulaznice. Pod sloganom "Meni je vredan" je potvrđeno da uskoro kreću u prodaju karte.

Partizan pušta u prodaju sezonske ulaznice Izvor: YouTube/FK Partizan

Detalji u vezi cijene i načina kupovine nisu saopšteni, očekuje se da to urade baš sutra, na dan početka prodaje sezonskih karata. Prvi meč u novoj sezoni crno-bijeli igraju u okviru Superlige protiv Zemuna 18. jula (20.00), na gostovanju. Za to vrijeme čekaju i rivala u Ligi konferencija. U prvom meču je UNA Strasen (Luksemburg) upisala pobjedu protiv La Fiorite, ali se revanš igra u San Marinu 14. jula.

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