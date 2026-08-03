Nemanja Radonjić pred transferom: Stigao poziv najtrofejnijeg kluba

Srpski fudbaler Nemanja Radonjić našao se na listi želja Persije iz Džakarte

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Nemanja Radonjić nisu u dobrim odnosima, a njegov povratak na Marakanu nije protekao kako se očekivalo. U toku jedne sezone imao je dvije suspenzije, a poslije druge klub više nije računao na njega, pa je jasno da će Nišlija morati da pronađe novu sredinu. Pojavila se vijest da je Radonjić na listi želja Persije iz Džakarte.

Radonjićev nastavak karijere mediji su dovodili u vezu sa raznim klubovima. Veliki broj njih bio je iz Azije, a sada je stigla vijest da ga želi i Persija, najtrofejniji klub Indonezije. Utisak je da ta veza nije slučajnost, pošto je ovaj klub već angažovao Radovana Pankova, takođe bivšeg igrača Crvene zvezde.

Nemanja Radonjić je karijeru započeo u rodnom Nišu, u Radničkom. Potom je sjajno igrao u omladinskoj školi Partizana i Teleoptika, pa je karijeru nastavio u Akademiji Hadži, a zatim i u Romi. Uslijedio je povratak u domovinu, gdje je igrao za Čukarički, a onda i za Crvenu zvezdu u sezoni 2017/18, da bi se u crveno-bijeli dres vratio 2024.

Ono što je spriječilo Radonjića da napreduje u voljenom klubu jesu dvije suspenzije. Posljednji put je igrao protiv Selte 29. januara, a poslije toga je uslijedila suspenzija zbog koje do kraja sezone nije ulazio na teren.