"Molim te, ostavi mi ga još tri mjeseca": Lalatović otkrio nepoznate detalje kako je Radonjić završio u Zvezdi

Srpski trener Nenad Lalatović objasnio je kako je Nemanja Radonjić obukao dres Crvene zvezde

Izvor: MN PRESS

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović otkrio je kako je fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić obukao dres crveno-bijelih. U istom razgovoru šef struke bio je nedvosmislen - Radonjić je velike rezultate postigao zbog dobre osnove i rada sa Lalatovićem. U podkastu "2x45" na Mocart sportu Lalatović je otkrio dosad nepoznate detalje iz saradnje sa igračem rođenim u Nišu.

"Zove me Terza (Zvezdan Terzić) i pita: 'Šta misliš o (Nemanji) Radonjiću? Kažem: 'O Radonjiću? Molim te ostavi mi ga još tri mjeseca, biće najbolji igrač u ligi'", započeo je Lalatović.

"Naravno, Terza kad sam mu to rekao odmah ga je uzeo i Radonjić je od tog trenutka jedan od najboljih igrača Crvene zvezde."

Nenad Lalatović bez dlake na jeziku govorio je o karijeri Nemanje Radonjića. "Mislim da sam dosta uticao na Radonjićevu karijeru. U kom smislu? Kad sam došao u Čukarički, Radonjić me je pozvao, bio je negdje u Nišu u parku, uplakan. Ljudi iz Čukaričkog su ga suspendovali, nisam ni znao da je u Čukaričkom.

Kad sam saznao da je u Čukaričkom otišao sam kod Galeta koji nije želio da ga vidi. Rekao sam mu: 'Garantujem vam za njega, hoću da ga vratim, mogu da ga oživim.' Sad kako izgleda, sad izgleda perfektno, na ovu njegovu građu je imao 20 kilograma više. Bio je puniji tad i gazi. Igra 'jedan na jedan' ti ga vidiš da je moćan, ali ne može. Poslije toga sam mu rekao 'Kod mene ćeš igrati kad dobiješ tu kilažu'."

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Radio je i radio... skinuo je 15 kilograma, ulazio je sa klupe, a ja sam u međuvremenu postao VD selektor na tri utakmice, Radonjića sam zvao zato što je jedan od najtelentovanijih mladih igrača koji je samo upao u neku krizu, koji nije mogao da pronađe sebe. Sad je pronašao sebe. Tad sam rekao da će sigurno igrati u 'Ligi petice'. Da ga nisam uzeo i radio sa njim, ko zna šta bi bilo", rekao je Lalatović.

"Eto, on treba da mi kaže 'hvala, šefe, za sve.' Zahvalan je. Od igrača ne tražim da mi bilo šta daju, samo po neku lijepu riječ, da se sjete toga, da negdje spomenu, da kažu", rekao je Nenad Lalatović o bivšim igračima.