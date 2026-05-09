Trener Novog Pazara Nenad Lalatović bio je ponosan na pobjedu svog tima protiv Crvene zvezde.

Novi Pazar je na gostovanju Crvenoj zvezdi uspio da odnese pobjedu sa Marakane (1:2). Trener gostiju Nenad Lalatović je poslije podviga svog tima otkrio da je ponosan na rezultat, na način na koji se tim borio, a trijumf je prije svega posvetio svom sinu za kojeg vjeruje da će imati uspješnu fudbalsku karijeru.

"Nasljednik je tu, posvećujem pobedu budućem kapitenu Crvene zvezde", započeo je Nenad Lalatović poslije trijumfa na popularnom Rajku i poljubio sina, a onda nastavio.

Vidi opis "Posvećujem pobjedu budućem kapitenu Zvezde": Lalatović šokirao Marakanu i na njoj predstavio nasljednika

"Biće mnogo bolji igrač od tate i osvajaće mnogo trofeja sa Crvenom zvezdom, to ti sine želim od srca, mnogo te volim. Naravno svojoj ćerci Ini, svom sinu Marku, cijelom Novom Pazaru, ovo je pobjeda za njih. Mnogo sam ponosan, rekao sam igračima da imamo šansu da pobijedimo, kad igraju ovako, kad se ovako bore, kad daju 100 posto sebe. Opet kažem, bez tri, četiri standardna igrača. Ne samo zato što smo pobijedili Zvezdu, nego zbog pristupa, što smo dali maksimum, taktički smo odigrali utakmicu i zasluženo pobijedili", rekao je Nenad Lalatović poslije pobjede nad Crvenom zvezdom.

Na pitanje da li je tim mogao u Evropu, Lalatović je bio jasan.

"Duša me boli što su nam se povrijedili igrači, inače bismo igrali Evropu. Da se nisu povrijedili igrali bismo ovakav fudbal. Momci su odigrali fenomenalno, da smo imali Stefana, da smo imali Marinka igrali bismo Evropu i dočekalo bi nas 100 hiljada Pazaraca. Ovo je pobjeda za njih, ovu pobjedu vam posvećuje Nenad Lalatović."

Kad je u pitanju Crvena zvezda, riječ je o prvoj ljubavi i Lalatović ne spori:

"Naravno, ponikao sam na ovom stadionu, neću bježati od toga ko sam i šta sam. Moja fudbalska majka Crvena zvezda, moja trenerska majka je Vojvodina.U finalu neka pobijedi ko bude bolji, Crvenoj zvezdi želim da igra grupnu fazu Lige šampiona, a Vojvodini da se bori do samog kraja za trofej. Zvezdi želim sve najbolje i Vojvodini i naravno svom Pazaru", zaključio je Nenad Lalatović.

