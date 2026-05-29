Borac prije 34 godine osvojio jedini evro-trofej u klupskoj istoriji

29. maja 1992. godine osvojen je Mitropa kup.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Prije tačno 34 godine, FK Borac je stigao do jedinog internacionalnog trofeja u klupskoj istoriji – Mitropa kupa!

Krajem maja 1992. godine, tadašnja generacija crveno-plavih pod trenerskom komandom Zorana Smileskog otputovala je u Fođu, gdje je na današnji dan prigrabila evropski pehar koji je spletom okolnosti ostao u Trofejnoj sali na Gradskom stadionu.

Fudbaleri i treneri Borca pošli su sa aerodroma Mahovljani za Tivat, odakle je autobusom nastavljen put ka Baru. Iz crnogorske luke se trajektom išlo za Bari, a potom ponovo autobusom za Fođu.

SASTAV BORCA U FINALU Simeunović, Malbašić (Kovačević), Mataja (Habibović), Bilbija, Lipovac, Đukić, Kaltak, Šašivarević, Šušić (Sušić), Štavljanin, Filipović. Trener: Zoran Smileski.

Nakon izrazito napornog putešestvija, Borac je u polufinalu, 27. maja 1992. godine, izašao na megdan domaćinu, pred 15.000 navijača na stadionu Pino Zakerija. Bilo je 2:2 nakon 90 minuta (strijelci za Borac Šašivarević i Lipovac, dva gola za Fođu postigao Bajano), pa su o finalisti morali da odluče jedanaesterci. Istakao se tada Borčev golman Milan Simeunović, odbranivši udarce Dana Petreskua i Roberta Rambaudija.

Finale je ponudilo okršaj sa ekipom mađarskog Vašutaša, koja je prethodno eliminisala Dunajsku Stredu. Ponovo su morali da se šutiraju penali, nakon što je ovog puta bilo 1:1 (Lipovac; Nikiforov). Ispostavilo se da je odlučujuća bila peta serija, u kojoj je Simeunović odbranio udarac Zoltana Garasa.

Prethodno su za Mađare pogađali Karolji Erdelji, Atila Nahočki i Jozef Farkaš. Simeunović je, sa druge strane, stavio tačku na dramu, a prije njega precizni su bili i Fuad Šašivarević, Vitomir Štavljanin, Almir Filipović i Milorad Bilbija.

Takmičenje je, inače, nakon te sezone ugašeno, pa je Borac postao i ostao posljednji osvajač Mitropa kupa, koji su visoko u vazduh podizali i igrači Bolonje, praške Sparte, Ferencvaroša, bečkih velikana Austrije i Rapida, Fiorentine, Milana...

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!