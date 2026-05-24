Navijači gađali igrače bakljama u Kragujevcu: Užasne scene na kraju Superlige

Navijači Radničkog iz Kragujevca su upali na teren i sukobili se sa igračima i svojim trenerom nakon što je tim ipak opstao u ligi.

Izvor: MN PRESS

Ružne i čudne scene vidjeli smo na kraju Superlige Srbije. Radnički iz Kragujevca je uspio da opstane u ligi poslije remija 2:2 sa Javorom i tako je poslao TSC u niži rang, a navijači nisu bili zadovoljni. Utrčali su "đavoli" na teren u Kragujevcu, a trener Slavko Matić i igrači su morali da beže od njih.

Čim je sudija nakon 100 minuta igre odsvirao kraj navijači su uletjeli na travu stadiona "Čika Dača". Iako su svi prvo mislili da su navijači uleteli da proslave opstanak, baklje su ubrzo poletjele ka igračima Radničkog.

Slavko Matić je stao u odbranu svojih igrača i pojedini mediji navode da je ušao u sukob sa navijačima zbog takvog ponašanja. Ubrzo je policija uletjela u teren i spriječila dalju eskalaciju sukoba. Pogledajte kako je to izgledalo:

