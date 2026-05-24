logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Navijači gađali igrače bakljama u Kragujevcu: Užasne scene na kraju Superlige

Navijači gađali igrače bakljama u Kragujevcu: Užasne scene na kraju Superlige

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Navijači Radničkog iz Kragujevca su upali na teren i sukobili se sa igračima i svojim trenerom nakon što je tim ipak opstao u ligi.

Navijači Radničkog iz Kragujevca bakljama napali svoje igrače Izvor: MN PRESS

Ružne i čudne scene vidjeli smo na kraju Superlige Srbije. Radnički iz Kragujevca je uspio da opstane u ligi poslije remija 2:2 sa Javorom i tako je poslao TSC u niži rang, a navijači nisu bili zadovoljni. Utrčali su "đavoli" na teren u Kragujevcu, a trener Slavko Matić i igrači su morali da beže od njih.

Čim je sudija nakon 100 minuta igre odsvirao kraj navijači su uletjeli na travu stadiona "Čika Dača". Iako su svi prvo mislili da su navijači uleteli da proslave opstanak, baklje su ubrzo poletjele ka igračima Radničkog.

Slavko Matić je stao u odbranu svojih igrača i pojedini mediji navode da je ušao u sukob sa navijačima zbog takvog ponašanja. Ubrzo je policija uletjela u teren i spriječila dalju eskalaciju sukoba. Pogledajte kako je to izgledalo: 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

fudbal FK Radnički 1923 Kragujevac Superliga Srbije navijači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC