Tanjga žestoko udario: "Za nas nema poštovanja i nagrada, dosta je bilo umiljavanja"

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga razočaran tretmanom svog kluba u javnosti.

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga rekao je da dobri rezultati i uspjeh njegovog tima ove sezone nisu dovoljno vrednovani - ni u javnosti, a ni pri nagrađivanju igrača i trenera Superlige.

"Što se tiče potcjenjivanja Vojvodine, to nije ništa novo. Više se pričalo kako je Partizan izgubio mjesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope nego što su govorili da je Vojvodina osvojila. Samim tim je sve rečeno što se tiče Vojvodine i ljubavi prema Vojvodini. Definitivno nismo omiljeni likovi, to se pokazalo i na nedavnoj dodjeli nagrada, gdje je samo jedan od naših igrača dobio nagradu. Mislim da smo zaslužili više od toga, da ne licitiram imenima. Bile su to utješne nagrade, da se neki ne bi pobunili. Mislim da je vrijeme da u nekim situacijama skrenemo pažnju na sebe, pa makar i u lošem kontekstu. Uvijek se umiljavamo zbog nekoga, ne znam do kada će to trajati. Ali dobro, ne bih sada o ružnim stvarima. Činjenica je da jesmo potcijenjeni. Potcjenjuju nas svakim danom - ne znam zbog čega. Valjda je to ostalo iz prošlosti, tako su navikli. To će morati da se mijenja. Da li ću ja, Meda (Slobodan Medojević), neko treći, ali u budućnosti će morati da nas više cijene i da cijene uloženi rad, sredstva, sve što ljudi rade u ovom klubu", rekao je Tanjga na konferenciji za novinare.

"I dalje nas ne cijene i ne poštuju"

Vojvodina će u subotu igrati posljednji meč u sezoni bez rezultatskog značaja. Ući će u duel protiv Novog Pazara kao definitivni vicešampion Srbije, sa prednošću koju trećeplasirani Partizan neće moći da stigne.

Na kraju istorijske sezone, Tanjga neće da sakrije da oseća gorak ukus u ustima. Nagrade Superlige su samo povod.

"Na dan proglašenja nisam znao da se to dešava, bio sam iznenađen da to postoji. Nisam medijski ispratio, bilo bi glupo da kažem da li je neko glasao za mene ili ne. Kasnije sam pročitao da smo od svih trenera samo nas trojica ostali cijelu sezonu, a ja sam bio drugi i čitavu sezonu i nisam dobio nijedan glas. To mi je malo bezveze. Ne znam o čemu se tu radi, malo je neobično. Možda sam bio van konkurencije jer nemam licencu, tek je završavam", nasmejao se Tanjga.

U idealnih 11 Superlige za ovu sezonu je krilo Vojvodine Lazar Ranđelović. Trener Voše ukazuje na to da je moralo da bude više njegovih igrača. Uporedio je situaciju svog kluba i Železničara iz Pančeva, koji je u idealnih 11 imao dvojicu - Marka Milikića i Silvestera Džaspera.

"Od naših igrača samo jedan nominovan. A klub koji je 16 bodova ispod nas ima dvojicu nominovanih? Neću nikoga da potcjenjujem, ali trebalo je bar trojica naših igrača da budu u užem krugu. I to ne pričam o golmanu, a ni o sebi, ja imam toliko godina da me je to pregazilo, niti me briga što ja nisam 'taj'. Ali to nije pitanje trenera i igrača, već lojalnosti i dokaz da nas i dalje ne cijene i ne poštuju. Ne vrednuju ovo na normalan i realan način, a to treba da nam bude samo motivacija"

Prema Tanjginim riječima, i dalje je rano za konkretne informacije, jer Tanjga tek očekuje sastanak sa predjednikom kluba Dragoljubom Zbiljićem.

"Nisam pričao sa predsjednikom, treba da se vidimo danas i sutra i da o nekim stvarima konkretno pričamo. Činjenica je da ćemo za Evropu morati da se pojačamo. Sa druge strane, ne znamo još ko odlazi, a ko ostaje. To su pitanja za mene, na koja moram da dobijem odgovor. Što se tiče pojačanja, ništa nismo dogovorili, oni koje bismo htjeli su pod ugovorima, pa je pitanje koga želimo da dovedemo, kako i na koji način i kada. Imamo 15-17 dana za odmor do početka priprema, što je premalo i katastrofa po meni. Igrači će nam doći nazad na pripreme niti će biti odmorni mentalno, ni fizički, a već 9. jula imamo prvu utakmicu Lige Evrope".

Jedno je sigurno - Vukan Savićević odlazi iz Vojvodine poslije dvije godine.

"Znate i sami da je Liga Evrope. Meč sa Zvezdom je bio na evropskom nivou, ona je tamo igrala, pa ste vidjeli kako je prošla. Moramo da se unaprijedimo da bismo bili konkurentni i prošli prve dvije utakmice, da bismo se prezentovali, osvojili bodove i predstavili klub i igrače. Ne znam još nijedno ime koje će sigurno doći, osim Vukana Savićevića koji sigurno odlazi i ima potpisan predugovor, sve ostalo je za sada pod znakom pitanja i on će stajati još dan, dva, tri, zavisno od razgovora sa predjsednikom."

