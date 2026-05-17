Vojvodina vicešampion Srbije, Partizan nije uspio: Novosađani idu u Ligu Evrope

Fudbaleri Vojvodine pobijedili su OFK Beograd 2:1 na Karaburmi i "ovjerili" osvajanje drugog mjesta na tabeli kolo prije kraja. Partizan će završiti kao trećeplasirani.

Golovima Lazara Ranđelovića i Njegoša Petrovića, Vojvodina je pobijedila OFK Beograd na Omladinskom stadionu 2:1 i završila prvenstvo na drugom mjestu. S obzirom na to da ima tri boda više od trećeplasiranog Partizana i da je kao drugoplasirana ušla u plej-of, više ne postoji ni teoretska mogućnost da ih crno-bijeli prestignu.

Vojvodina je uz osvajanje drugog mjesta izborila i plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope, dok će Partizan poslije kiksa protiv Čukaričkog na Banovom brdu ostati treći i ići u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Vojvodina je 22. pobjedom u 36. superligaškoj utakmici izborila povratak u Evropu poslije sezone u kojoj nije nastupala u međunarodnim takmičenjima. Podigla se psihiloški poslije bolnog poraza od Zvezde u finalu Kupa i našla i mentalnu i fizičku snagu da pobijedi.

Na Karaburmi je rano stekla prednost volej-udarcem Lazara Ranđelovića u 16. minutu, na centarštut Lukasa Barosa, ali je potom golman OFK Beograda Balša Popović uspio da potpuno poremeti goste. Odbranio je u 28. minutu isti jedanaesterac dva puta - najprije Vukanu Savićeviću, a poslije toga i Milutinu Vidosavljeviću.

"Znate kako, dosta sretno se osjećam, što je i normalno. Bila je dosta zahtjevna utakmica, poslije izgubljenog finala na način na koji smo izgubili, a protiv tima koji je rasterećen. Ekipa je pala poslije dva neiskorišćena penala, našli smo unutršnju snagu. Nismo igrali na visokom nivou, ali nije ni bio očekivati poslije tliko napora. Igrači su pokazali karakter Ovo je istorijska sezona za nas poslije svih nedaća prošle i ove sezone, moram da čestitam svima u klubu i igračima i moramo da se spremamo za Evropu. To smo i zaslužili", rekao je poslije utakmice trener Vojvodine Miroslav Tanjga za TV Arena sport.

"Rekao sam igračima - momci, kad su ovakve utakmice nema umora, ovo je bila druga najbitnija utakmica u sezoni, za umor nisam htio ni da čujem, sve je bilo u glavi. Bilo je mnogo poteškoća, kad propustiš dva penala teško je dići se, pogotovo na ovom velikom terenu na kojem ima mnogo trčanja, ali uspjeli smo", dodao je Tanjga.

Vojvodina će u posljednjem kolu sljedećeg vikenda dočekati Novi Pazar i tom utakmicom završiće uspješnu sezonu.