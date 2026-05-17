"Više nego neprijatan rezultat, neću gledati večeras": Srđan Blagojević o kiksu Partizana

Autor Bojan Jakovljević
Trener Partizana Srđan Blagojević oglasio se poslije utakmice bez golova i pobjednika na Banovom brdu.

Srđan Blagojević

Trener Partizana Srđan Blagojević žalio je zbog loših rješenja u završnici utakmice protiv Čukaričkog (0:0). Tim kiksom njegov tim je omogućio Vojvodini da u nedjelju uveče pobjedom protiv OFK Beograda definitivno završi kao druga - sa plasmanom u kvalifikacije za Ligu Evrope.

"Nisam zadovoljan, naravno, i ne mislim da je realno da ostane ovako. Mislim da smo cijelu utakmicu dominirali. Najveći problem je što u završnoj trećini biramo pogrešna i nekvalitetna rješenja. Fali nam kvalitetniji šut ili kvalitetnije rješenje. Momci su dali maksimum u ovom trenutku, ali to nije dovoljno za pobjedu. Potrebna su nam daleko bolja rješenja u zavšrnici i to traje veliki broj utakmica. Ne mogu da kažem da se nisu trudili, ali danas je bilo vidljivo. Neprijatan je rezultat, više nego neprijatan, ali to je to. To je naš maksimum u ovom trenutku očigledno", rekao je Blagojević za TV Arena sport.

Da li će gledati utakmicu OFK Beograd - Vojvodina od 20 časova?

"Neću gledati, poslije utakmice su osjećanja intenzivna, pa neću gledati. Naravno, saznaću rezultat, ali nama je najbitnije ono što je bilo sada i što će da bude sljedeće nedjelje", rekao je Blagojević.

Partizan će do kraja sezone odigrati još jedan meč - protiv Radnika iz Surdulice na svom terenu sjledećeg vikenda.

