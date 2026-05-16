Partizan našao napadača u Jermeniji: Nekadašnji fudbaler Sarajeva i Zrinjskog blizu dolaska u Beograd

Nardin Mulahusejnović je nova ideja Partizana za napad.

Kako prenose mediji u Bosni i Hercegovini, Partizan je našao zamjenu za Jovana Miloševića. Otkako se mladi špic vratio u Njemačku, nije se našlo pravo rješenje za njegovu poziciju, a poslije prodaje Andreja Kostića jasno je da crno-bijelima treba novi prvi špic. To će prema saznanjima "Sportsportba" biti Nardin Mulahusejnović.

Sada već iskusni korpulentni napadač iz Gračanice trenutno nastupa za Nou u Jermeniji- Nekada U21 reprezentativac Bosne i Hercegovine ponikao je u Bratstvu iz Gračanice, kratko bio u Zrinjskom, pa poslije GOŠK-a iz Gabele otišao u Maribor.

Nije se tu snašao, ali dobre igre u Koperu odvele su ga u Muru, pa nazad i BIH u tim Sarajeva. Igrao je za Dinamo iz Mahačkale, prošle godine je u Zrinsjkom dao čak 17 golova, a u timu Noe je na 21 meču dao osam golova. Prema Transfermarktu, Mulahusejnović vrijedi 800.000 evra, a iz BIH navode da je već uspostavljen kontakt Partizana i Noe.

Sa Mulahusejnovićem u špicu Noa ima šanse da osvoji titulu. Treći su na tabeli sa 49 bodova, ali imaju dva meča manje od Alaškerta sa 50 bodova i meč manje od Ararata koji ima 54 boda.