Bibras Natho: Nadam se da ćemo biti drugi, čekam navijače Partizana na oproštaju

Bibras Natho oglasio se pred posljednja dva nastupa za Partizan.

Kapiten Partizana Bibras Natho (38) igra posljednje nedjelje u Humskoj i trudi se da uživa u svakom trenutku prije odlaska iz kluba. U razgovoru za MONDO na otvaranju jednog fudbalskog "shop"-a u TC Galerija, priznao je da emotivno podnosi kraj svog boravka među crno-bijelima.

"Da, naravno (da se osjećam emotivno). Proveo sam ovdje skoro sedam godina, to mi je praktično druga kuća i posebno mjesto. Uživaću do kraja", rekao je Natho.

Ne zna da li će zaplakati na rastanku protiv Radnika 23. maja, ali zna da će svaki dan do tada koristiti najbolje što može.

"Emocije ne možete da pripremite, one se dogode u sekundi. Ipak, pokušavam da uživam u svakom trenutku do kraja"

Nada se iskusni vezista da će sa crno-bijelima u preostala dva kola Superlige Srbije izboriti povratak na drugo mjesto ispred Vojvodine, a ujedno i plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope.

"Bod smo iza njih, veoma je tijesno i biće napeto do posljednje utakmice. Nadam se da će sreća biti uz nas na kraju. Oni su veoma dobar tim, igraće finale Kupa i možda će im to oduzeti dio snage, vidjećemo do kraja".

"Čekam navijače na oproštaju, nadam se da će doći"

Da li može "na prvu" da se sjeti najljepše uspomene tokom boravka u klubu?

"Imao sam mnogo lijepih trenutaka, ne mogu sada u sekundi da se sjetim. Svaki put kada obučem dres, to je najljepši osjećaj za mene"

Imao je i poruku za navijače.

"Nadam se da ćemo završiti drugi i da ćemo ih učiniti ponosnim. Naravno, čekaću ih na posljednjem meču i nadam se da će doći i da ćemo se oprostiti na pravi način", dodao je Natho.

(MONDO, Nemanja Stanojčić)