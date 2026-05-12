logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Blagojević dobija novog štopera: Partizan završava posao u Kazahstanu

Blagojević dobija novog štopera: Partizan završava posao u Kazahstanu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Fudbalski klub Partizan pronašao je pojačanje i to u Kazahstanu. U pitanju je Anatolij Kozlenko

Anatolij Kozlenko dolazi u Partizan Izvor: Screenshot/blick

Partizan radi na pojačanjima za narednu sezonu, a kako javljaju mediji u Kazahstanu, "parni valjak" je baš tamo pronašao pojačanje. U tim Srđana Blagojevića trebalo bi da stigne Anatolij Kozlenko iz Ukrajine.

Kako javlja ASnews.kz, Partizan ima ambicije da dovede ukrajinskog štopera. Navodno klub iz Humske već duže vremena prati fudbalera u Kazahstanu, a sad je i Kozlenko pristao da dođe u Beograd. S obzirom na to da postoji obostrana želja, sada je neophodno utvrditi formalnosti između timova.

Kozlenko ima 23 godine, rođen je 31. maja 2002. i visok je 197 centimetara. Ponikao je u Dinamu iz Kijeva, ali nikad nije uspio da zaigra u seniorskom timu. Zbog toga je karijeru radio u drugi timovima, trenutno nosi dres Kizilžar Petropavlovska u koji je stigao iz Dordorija u Kizilžaru, postigao je jedan gol i asistenciju na devet mečeva.

Ideja Partizana najvjerovatnije je prodaja Nikole Simića, pa bi fudbaler iz Ukrajine bio uparen sa Stefanom Mitrovićem, recimo...

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC