Blagojević dobija novog štopera: Partizan završava posao u Kazahstanu

Fudbalski klub Partizan pronašao je pojačanje i to u Kazahstanu. U pitanju je Anatolij Kozlenko

Partizan radi na pojačanjima za narednu sezonu, a kako javljaju mediji u Kazahstanu, "parni valjak" je baš tamo pronašao pojačanje. U tim Srđana Blagojevića trebalo bi da stigne Anatolij Kozlenko iz Ukrajine.

Kako javlja ASnews.kz, Partizan ima ambicije da dovede ukrajinskog štopera. Navodno klub iz Humske već duže vremena prati fudbalera u Kazahstanu, a sad je i Kozlenko pristao da dođe u Beograd. S obzirom na to da postoji obostrana želja, sada je neophodno utvrditi formalnosti između timova.

Kozlenko ima 23 godine, rođen je 31. maja 2002. i visok je 197 centimetara. Ponikao je u Dinamu iz Kijeva, ali nikad nije uspio da zaigra u seniorskom timu. Zbog toga je karijeru radio u drugi timovima, trenutno nosi dres Kizilžar Petropavlovska u koji je stigao iz Dordorija u Kizilžaru, postigao je jedan gol i asistenciju na devet mečeva.

Ideja Partizana najvjerovatnije je prodaja Nikole Simića, pa bi fudbaler iz Ukrajine bio uparen sa Stefanom Mitrovićem, recimo...